Po škandalu šahistove hlače zdaj na dražbi! Cena presegla trinajst tisočakov

Norveški šahovski zvezdnik ­Magnus Carlsen na spletni dražbi prodaja kavbojke, ki jih je konec lanskega leta nosil ob diskvalifikaciji na hitropoteznem svetovnem prvenstvu v New Yorku. V času pisanja je cena kavbojk presegla 13.000 evrov.

Mednarodna šahovska zveza Fide je Carlsena, ki je v neskladju s pravili oblačenja v devetem krogu nosil kavbojke, kaznovala s plačilom približno 190 evrov kazni in mu prepovedala nadaljnje sodelovanje na svetovnem ­prvenstvu. Carlsen je jezen zapustil turnir, a se je zatem, ko so razrahljali pravila oblačenja, vrnil in na koncu z Rusom Janom Nepomnjaščijem dobil zlato odličje.

Dražba na eBayu bo potekala do 1. marca.

Štiriintridesetletnik se je odločil, da bo kavbojke prodal. »Prepovedane kavbojke so zdaj lahko tvoje,« je zapisal na družbenem omrežju X in dodal, da jih ni opral od turnirja. Dražba bo trajala do 1. marca, izkupiček bo namenil dobrodelni ustanovi Big Brothers Big Sisters.

Magnusove kavbojke so včeraj presegle vrednost 13.000 evrov. FOTO: ebay

Mednarodna šahovska zveza (Fide) je nekoliko omilila pravila oblačenja za igralce, potem ko so Carlsena oglobili zaradi nošenja hlač iz džinsa. »Še vedno je treba upoštevati uradni kodeks oblačenja, dovoljena pa so manjša elegantna odstopanja,« so poudarili. Tako lahko oblačila vključujejo primerne kavbojke, ki se ujemajo s suknjičem.

V akciji FOTO: Babu/Reuters

Štiriintridesetletni Carlsen, petkratni šahovski prvak, o katerem mnogi menijo, da je največji šahist vseh časov, se je v začetku leta poročil z Ello Victorio Malone. Veljal je za čudežnega dečka, saj je že pri 13 letih postal šahovski velemojster. Njegov najvišji rating ELO je 2882 in je najvišji v zgodovini šaha, s čimer je prehitel slovitega ruskega šahista Garija Kasparova.

