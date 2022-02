Po mesecu dni karantene v zakon

Nekajurni zmenek je trajal kar mesec dni, končal pa se je z zaroko. Zhao Xiaoqing in Zhao Fei s severa Kitajske sta se usodnega dne sestala na drugem zmenku, ko so ju presenetile stroge oblasti in odredile takojšnje zaprtje province zaradi preprečevanja širjenja novega koronavirusa.

Pod isto streho s taščo in tastom

Kazni, če bi oporekala kitajskim varuhom reda in miru, so bile nezaslišane, Zhao Xiaoqing je tako raje obtičala pod isto streho s snubcem in njegovo družino. Zgodilo se je sredi decembra, nelagodje pa je bilo, milo rečeno, izjemno, saj sta se pred tem srečala le enkrat, pa še to na zmenku na slepo! Zhao Xiaoqing si še v sanjah ni mislila, da se bo z nekom tako hitro zbližala, pri tem pa spoznala še taščo in tasta, in to v razmerah, ki so bile nemalokrat prevelik zalogaj še za utrjene pare. A spoznanja v mesecu dni, kolikor je trajala karantena, so bila presenetljiva: Zhao Fei se je izkazal za zelo prijetnega in simpatičnega fanta, še več, zdaj meni, da je njena sorodna duša, njegova družina pa zelo prijazna in nič kaj naporna. Po nekaj tednih je med 28-letnikoma preskočila iskrica, ona pa se je pri mladeničevi družini počutila kot doma, kakor da bi ji bilo tam usojeno živeti.

V mesecu dni sta spoznala, da sta sorodni duši. FOTO: Peopleimages/Getty Images

Občutki je niso varali. Izbranec jo je po koncu karantene celo zasnubil, očaral pa je tudi njene starše, ki jih je zasipal s cvetjem in darovi in ki so bili seveda olajšani, da je njihova hči karanteno preživela pod spodobno streho. In hvaležni njenima bodočima tašči in tastu, da sta jo sprejela odprtih rok ter skrbela zanjo kakor za lastnega otroka. Zaročenca, ki bosta v zakon skočila čez pol leta in v tem času skovala še kakšen načrt za prihodnost, pa se med karanteno nista ukvarjala zgolj z ljubeznijo. Čas sta izkoristila tudi za posel, ustanavljata namreč podjetje za spletno prodajo jabolk.