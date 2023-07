Po brodolomu se počuti bolje kot kadar koli

Usoda avstralskega mornarja Timothyja Lyndsayja Shaddocka, ki je aprila odplul proti Francoski Polineziji na 3700 milj dolgo pot, nato pa zaradi nevihte obtičal sredi Tihega oceana, bi lahko postala snov za film. Pustolovski 54-letnik in njegova psička Bella sta dva meseca preživela sredi morja, ker je nevihta na plovilu uničila vso elektroniko.

Prehranjevala sta se s surovimi ribami in pila deževnico. Kdo ve, kako bi se končalo, če ju ne bi pred dnevi zagledala posadka mehiške ribiške barke María Delia in ju prepeljala na obalo. Kljub srhljivi izkušnji, ki bi lahko bila tudi usodna, jo je Shaddock odnesel brez večjih zdravstvenih težav, zapustil pa ga ni niti smisel za humor. Ob prihodu na obalo se je denimo pošalil, da je brodolom preživel po zaslugi obilice sušija (japonska jed iz surovih rib).

Shaddock je bil dva meseca ujet sredi Tihega oceana.

Počutil se je dobro

»Dobro se počutim. Pravzaprav dosti bolje kot kadar koli, vam pravim,« je po rešitvi ves nasmejan povedal novinarjem. Razkril je tudi, da je bil prepričan, da bo umrl, in da je neskončno hvaležen kapitanu ladje, ki ga je rešila. Tudi psička se po nevarnem morskem izzivu počuti dobro.

Mehiški ribiči so brodolomcema rešili življenje.

Zakaj se je sploh namenil prečkati Tihi ocean, kar je nadvse nevaren izziv, Avstralec še sam ne ve. »Nisem prepričan, da imam odgovor na to vprašanje. Na splošno zelo uživam v jadranju in obožujem ljudi na morju,« je dejal popotnik, ki je komaj čakal vrnitev domov, kjer so ga že nestrpno pričakovali njegovi najdražji. Ti so ga verjetno komaj prepoznali, saj je med izkušnjo na morju močno shujšal. Psička Bella je ostala v Mehiki, ki je tudi njena domovina. Popotnik jo je namreč pobral v enem od pristanišč in jo odpeljal s seboj na ladjo. Začasni skrbnik jo je zaupal enemu od članov posadke ladje, ki mu je rešila življenje.

Ladja je stara več kot 50 let. Kot je povedal predsednik družbe Grupomar Antonio Suarez, je bila plovba, med katero so naleteli na Shaddocka, najverjetneje njena zadnja. »Če bo tako, je to čudovito slovo, rešeno človeško življenje,« je dejal.