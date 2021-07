Po 70 letih je oblekla poročno obleko

Družina jo obožuje

1952. je dahnila usodni da.

Poročila se je pred skoraj 70 leti, a veseli dan zanjo ni bil tako čaroben kot za preostale neveste.se je pod nosom obrisala za tisti najslajši del priprav, nakup razkošne obleke, kajti v tistih časih v ZDA temnopoltim Američankam niso dovolili vstopa v poročne butike.Namesto v belo je Martha tako smuknila v mornarsko modro obleko in dahnila usodni da. Bilo je v Birminghamu v Alabami leta 1952, ko sta si zobljubila večno zvestobo in zaživela v srečnem zakonu. Ljubezen sta okronala s štirimi otroki, ki jim je sledilo še 11 vnukov, 18 pravnukov in en prapravnuk. Lehman je Martho zaradi bolezni zapustil že leta 1975, a se vdova za skok v novi zakon ni nikoli odločila. Številna družina jo je izpopolnjevala in osrečevala, da bi s kom drugim stopila pred oltar, ji še na misel ni prišlo. Vedno pa je obžalovala, da si na veseli dan ni mogla izbrati obleke, kakršno si zasluži vsaka nevesta, kar je šele nedavno zaupala svoji vnukinji. Ta je nemudoma sklenila Marthi vsaj delno popraviti krivico. Tuckerjeva, ki si je vse življenje prizadevala za enakopravnost v domači Alabami, je kariero posvetila delu v volilni komisiji, upokojila pa se je šele lani! »Ona je preprosto čudovita oseba, ki je garala vse življenje in se borila za boljše življenje vseh nas, zato si nedvomno zasluži tale posladek,« je dan, ko je babico peljala pomerjat poročno obleko, komentirala Angela.V razkošnem butiku so Marthi pripravili pravo razvajanje: ne le da je lahko pomerila toliko oblek, kolikor jih je želela, vizažisti so ji poklonili še preobrazbo in poziranje pred fotoaparatom, za spomin na resnično izjemen dan, nadeli so ji celo podvezico, je navdušena tudi Angela, vesela, da je babici lahko podarila tisto, po čemer je hrepenela skoraj sedem desetletij. »Z besedami sploh ne znam povedati, kako posebna izkušnja je to zame. Žal mi je le, da mojega Lehmana ni ob meni,« je navzočim v butiku povedala nevesta Martha in se zadovoljno zavrtela v obleki.