Po 63 letih zakona umrla na isti dan

Italijanski par iz mesta Riccione, ki je bil poročen 63 let, je umrl na isti dan. Lorenzo Borgognoni je umrl za posledicami covida-19, njegova soproga Letizia Glavani pa dvanajst ur kasneje v bolnišnici, kjer so jo obravnavali zaradi Alzheimerjeve bolezni. V petek so ju skupaj pokopali, poroča časnik Il Resto del Carlino.



90-letni Borgognoni, ki je trpel zaradi različnih obolenj, se je nedavno v bolnišnici okužil z novim koronavirusom in je prejšnji teden umrl za covidom-19. Njegova 86-letna soproga pa je umrla dvanajst ur kasneje v drugi bolnišnici.



»Moja starša sta se do zadnjega podpirala. Tudi v zadnjih letih, ko sta bila bolna, sta si vedno pomagala,« je povedal Giorgio Borgognoni, eden od treh otrok para.



V Italiji so že novembra poročali o podobni zgodbi iz Milana, kjer sta mož in žena na isti dan umrla za covidom-19 po 63 letih zakona, poroča avstrijska tiskovna agencija APA.