Po 22 letih razkrila skrivnost, ki ji je uničila življenje. »Moj mož je oče mojih bratov«

Na družbenih omrežjih je eksplodirala nova izpoved nosečnice, ko je anonimno delila, kako se ji je življenje čez noč obrnilo na glavo. Lahko je dovolj uničujoče, ko izveš, da te je ljubljena oseba prevarala, verjetno pa je težje vedeti, da je to storila z nekom, ki ti je blizu. To je pravzaprav izguba dveh ljudi v tvojem življenju.

Ta anonimna nosečnica je morala svojo kalvarijo deliti z neznanci na internetu in poiskati tolažbo v njihovih nasvetih, potem ko je izvedela, da jo mož vara z lastno materjo. Toda to ni bilo vse, spoznanja, ki so sledila, so bila šokantna.

»Stara sem 40 let in trenutno sem v sedmem mesecu nosečnosti z moškim, ki ga sploh ne poznam več. Moj 63-letni oče je bil z mojo 60-letno mamo poročen že 43 let. Imam šest bratov in sester, z leto mlajšim možem pa sem skupaj od svojega 15. leta.

Pri 17 letih sem zanosila in preselila sva se k staršem, ki so naju v celoti podpirali. Rodila sem prvo hčerko, ki je danes lepa 22-letnica. Pri 18 letih sva se poročila in po dedkovi smrti preselila v njihovo veliko hišo in začela samostojno družinsko življenje. Zdaj imamo dekleta, stara 22, 14 in pet let, na poti pa je njihov bratec, ki naj bi se kmalu rodil,« je zapisala nosečnica.

Drama je bila razkrita med družinsko zabavo v hiši njene sestre. FOTO: Motortion Films, Shutterstock

A čeprav je vse skupaj delovalo pravljično in idilično, je na silvestrovo odkrila 22 let staro skrivnost.

»Ves moj svet se je razbil na koščke na silvestrovo, ko sem se predčasno vrnila domov s potovanja s prijateljicami. Šla sem v spalnico in tam našla mamo in moža v akciji. Mama je samo zakričala, naj grem ven iz njune sobe, ja – njune. To me je še bolj šokiralo,« nadaljuje.

Vsaj enkrat na mesec

V šokantnem razkritju je izvedela, da je imel mož razmerje z njeno mamo, še preden sta se poročila. Po opisanih besedah ​​moža naj bi ga njena mati »zapeljala«, ko je bil star 18 let, od takrat pa sta imela nezaščitene spolne odnose vsaj enkrat na mesec.

Počasi je začela sestavljati »kockice« in ugotovila, da sta lahko njena brata – dvojčka in najmlajši brat – potencialno njegova otroka.

»Računala sem in se zgrozila, saj je časovna »črta« točno pomenila, da so moji bratje lahko otroci mojega moža. Spoznal sem, da moram to povedati tudi očetu. To sem tudi naredila, on pa se je zlomil, ko je slišal, kaj se je zgodilo,« nadaljuje nosečnica.

Vendar se ni ustavila le pri tem - drama je razkrila med družinsko zabavo v hiši njene sestre.

»Na zabavi sem svoji najstarejši hčerki rekla, naj vzame vse otroke, v sobi pa pusti samo odrasle, brate in sestre. Povedala sem jim vse, kar sem videla in izvedela. A čeprav so bili nekateri družinski člani na moji strani, niso vsi podprli moje odločitve, da to javno razkrijem vsem,« dodaja.

Zaradi škandala izgubila službo

Njena mama, ki je delala z otroki v cerkvi, je zaradi škandala izgubila službo. Od takrat trdi, da ji je hči »uničila ugled in življenje«. Kot opiše proti koncu, »prezira tudi« svojega moža, saj si v glavi nenehno preigrava situacije, kaj se je dogajalo.

»Moja mama je zanosila z njim teden dni po tem, ko sem izvedela, da sem noseča z drugim otrokom. Čudovita izkušnja se mi je zdela – da sta mati in hčerka hkrati noseči, zdaj pa vem, da je moja mama nosila polbrata mojih otrok. Nikoli več se ne bom poročila,« je zaključila, poroča ona.telegraf.rs.