Pleza samo gola

Obožuje svoje telo

To je umetnost, ne pornografija. FOTO: Nuture/Getty Images

To je zares plezanje prostega sloga.

Navdušena plezalka je že vrsto let: šport jo osvobaja in osrečuje, pred letom dni pa mu je pridala še umetniško noto. Odvrgla je namreč vsa oblačila in zdaj pleza povsem gola!To je zdaj pravo plezanje prostega sloga, je prepričanaiz New Jerseyja v ZDA, ki ji je spremembo med vratolomnimi podvigi predlagal prijatelj, fotograf, s katerim zdaj redno sodeluje in njune izdelke tudi objavlja na družabnem omrežju. A pozor, v njunem projektu ni nič pornografskega, ampak gre zgolj za umetniško izražanje, poudarja 37-letnica, ki je sicer zaposlena v igralnici, vse proste dneve pa posveča adrenalinskemu športu v naravi, če ji le vreme to dopušča.Vesela je, da je večina komentarjev ob objavljenih fotografijah pozitivnih in pohvalnih, to le še potrjuje njene domneve, da je njeno delo pomembna spodbuda ženskam, naj ponosno razkažejo svoje čudovito telo, se osvobodijo družbenih spon in zadihajo kot eno z naravo. »Že prvi poskus golega plezanja me je tako zelo navdušil, da sem se odločila, da se tega nikoli več ne grem oblečena,« pripoveduje Laura, katere telo prekrivajo tudi številne pisane tetovaže.»Resda je na mojem telesu zdaj kakšna praska več, a po drugi strani zdaj ne zapravljam več denarja za draga športna oblačila, ker jih preprosto ne potrebujem. Vesela sem, da me pri tem podpirajo tudi družina in prijatelji in da sprejemajo, da se preprosto najbolje počutim v svoji koži. Sicer pa na fotografijah ne pokažem ravno vsega, slike so zares umetniške in daleč od tega, da bi jih kdo lahko označil za pornografske. Sicer pa si želim, da so všeč vsem, zato si prizadevam, da so okusne in zanimive.«Kljub pozitivnim odzivom pa Laura ugotavlja, da ima v svojem krogu zelo malo občudovalk: prepričana je, da so za to kriva vsiljena prepričanja in povsem nezdrave zavore, zato srčno upa, da bo s svojim pogumom zorala ledino tistim, ki so do golote po njenem še vedno neutemeljeno zadržani.