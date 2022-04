Plazilce skrival v mednožju: iz njega je kar gomazelo

Pred dnevi so ga zasačili na mehiško-ameriški meji San Ysidro, ko je tihotapil okoli 60 kuščarjev in kač. Mladiči plazilcev so bili skriti v manjših torbah, nekatere pa si je Jose Manuel Perez spravil kar v žepe svoje jakne in hlač, nekaj najmanjših živali celo v spodnjice!

Kdo ve, kolikokrat je prekupčevalec z eksotičnimi živalmi takole prečkal mejo, se za glavo držijo oblasti obeh držav, a vse kaže, da je plazilce, med njimi so bili krokodili, tihotapil vse od leta 2016.

Njegova zgodba, ki mu je tako dolgo prinašala bajen zaslužek, se je sklenila pred časom, ko so na mejnem prehodu temeljito pregledali njegovo vozilo, po odkritju okoli 60 plazilcev v prtljagi pa še njega samega. In seveda ostali odprtih ust, kajti iz Pereza je kar gomazelo!

Tridesetletnik iz kalifornijskega Oxnarda se je najprej branil, da so vsi kuščarji in kače njegovi ljubljenci, a tudi če bi absurdna zgodba držala, bi mu trda predla, saj je tovoril tudi številne primerke zaščitenih in ogroženih vrst.

1700 eksotičnih živali je nezakonito prepeljal čez mejo in prodal.

Pod drobnogledom se je znašlo še nekaj njegovih pajdašev, tudi sestra Stephanie, ki je bila po večini odgovorna za skrb za živali na ameriški tleh, sodelovalo pa je več prekupčevalcev, večina se bo znašla na zatožni klopi; grozi jim po pet let zapora, Perezu najmanj 20. Prekupčevalec, ki se je občasno, da bi zavedel oblasti, preselil v Missouri, pa živali ni kupoval le v Mehiki, nezakonito so mu jih namreč pošiljali celo iz Hongkonga! Skupno naj bi v šestih letih preprodal okoli 1700 živali, oglaševal pa jih je predvsem na družabnih omrežjih.