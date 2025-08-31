Plavali sta, potem pa šok: za njima prišla žival, ki jo malokdo pričakuje v morju (VIDEO)
Ko plavamo v morju, se nam ne zdi nič posebnega, ko srečamo ribe ali pa kakšna druga živa bitja, ki tam prebivajo. Divjega prašiča pa v morju ne srečujemo prav pogosto, zato je presenečenje, če ga tam srečamo, toliko večje. In prav z njim sta se v morju srečali dve dekleti.
Kot je videti na posnetku, ki ga objavila uporabnica družbenega omrežja TikTok, sta dve dekleti plavali v morju, za njima pa je plaval divji prašič. Malo je zavil proti njima, malo stran, a vseeno proti koncu videa ni bil več daleč od njiju. Sodeč po zapisu, ki je na videu, se je dogodek zgodil v Grčiji.
Ni pa to edino videnje divjega prašiča v morju v zadnjem času. Nedavno smo poročali, da so jih več videli tudi v Istri, potem ko so priplavali iz morja na obalo in nato odhiteli v notranjost celine. Na tistem posnetku ni videti, da bi plavali za kakšnim človekom, vseeno pa verjamemo, da so bili tudi tam ljudje nad njimi presenečeni.
