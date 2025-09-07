Planinci v šoku: »Divji konji so nas napadali vso noč,« zjutraj jih je pričakal strašen prizor

Skupina planincev iz Zagreba je v planinskem zavetišču Rupe na Dinari doživela pravo nočno moro. Kot pravijo, so jih vso noč večkrat napadali divji konji, kar je med njimi povzročilo strah in paniko.

Na družbenih omrežjih je hrvaško Planinsko društvo Dinaridi objavilo fotografije konjev pred zavetiščem in posnetke razdejane okolice.

»Od strahu niso prižgali luči in si niso upali stopiti ven. Zjutraj pa jih je pričakal srhljiv prizor – uničene mize, klopi, vodni zbiralnik, smerokazi in pločevina,« so zapisali na Facebooku. Društvo ob tem poudarja, da že dolgo opozarja na problem čred konj, ki uničujejo okolico planinskih objektov.

»Njim gredo subvencije in denar, nam pa ostane škoda! Po besedah domačinov na Dinari konji nikoli niso živeli. ‘Genialci’ tega zgrešenega projekta so si dobro napolnili žepe s svojim neznanjem in aroganco – žal pa to počnejo še danes, ob podpori pristojnega ministrstva. Sramota zanje in za stroko,« so še dodali.