Planinca v hribih naletela na nekaj neverjetnega: »To je mednarodni škandal!«

Na 1600 metrih nad morjem, sredi planine Grajščica pod Kresiščem, kjer pohodniki običajno srečajo le gamsa in kakšno radovedno kravo, je pohodnico in njenega sopotnika čakalo nekaj povsem nepričakovanega: na tleh je ležala okoli 30 centimetrov dolga postrv!

Planinka je dodobra nasmejala uporabnike Facebooka, ko je zapisala: »Danes na planini Grajščica pod Kresiščem sva videla svizce, gamsa in krave. Nisva pa pričakovala, da bi videla še 30-centimetrsko postrv. Le od kod je prišla?! Spoštovani avstrijski ribiči, le kako ravnate z ribami, ker izgleda, da migrirajo v Slovenijo čez 1600 m visok prelaz.«

Pod objavo so se usuli komentarji, polni začudenja, humorja in špekulacij. Med bolj resnimi je predlog, da je ribo ulovila ptica ujeda, morda orel ali sokol, in jo med letom odvrgla. »Po medvedu ne bi ostalo nič. Obrano je s kljunom,« meni nekdo.

Pohodnica je naletela na postrv sredi planine. FOTO: Facebook

Drugi pa so dogodek razložili bolj slikovito: »Visokogorska postrv,« je zapisal nekdo, drugi pa: »Avtohtona planinska riba z nogami in perutmi!«

»Če bi bila pečena, bi bila moja. Iz aviona mi je padla,« se je pošalil eden od komentatorjev, naslednji pa je ribo pripisal kar prvaku SDS: »Po bibliji so ribe padale z neba. Verjetno jih JJ meče po hribih.« Nekdo je šel še dlje: »To je mednarodni škandal,« je zapisal v šali.

Je v bližini kakšen vodni vir?

Planina Grajščica leži nad Bohinjsko dolino, na območju Julijskih Alp, pod pobočji Kresišča (1839 m). V neposredni bližini ni večjih rek, le nekaj manjših studencev in planinskih izvirov. Najbližji večji vodotok je reka Tolminka precej nižje, zato je možnost, da bi riba kar sama »prihitela« do planine, izključena.

Avtohtona planinska riba z nogami in perutmi? Spletni komentatorji so si dali duška. FOTO: Facebook

Komentatorji so najpogosteje kot možnega »krivca« navedli ptice ujede, ki znajo uloviti ribo in jo odnesti tudi več kilometrov stran. To sicer ni prvi tak primer v slovenskih hribih – podobne pojave so že beležili na planinah nad Sočo, pa celo na Pokljuki in v Karavankah.

Za vsak slučaj naslednjič v nahrbtnik poleg sendviča spakirajte še ponev. Nikoli ne veste, kdaj bo vaša naslednja malica padla z neba!