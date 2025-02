Pitje vina brez mačka? Zahvaljujoč novemu izumu je postalo realnost

Bi radi pili vino in se hkrati izognili mačku? Ni problema: ameriško podjetje PureWine izdeluje pripomočke, ki naj bi iz vina odstranili neželene snovi, kot so sulfiti in histamini, hkrati pa naj bi krepili pristen vinski okus.

Na voljo sta kovinska paličica, ki je videti kot prijemalka za sladkor v kockah in ki jo pivec postavi v kozarec z vinom, ter poseben zamašek za vinsko steklenico za večkratno uporabo, ta poskrbi za filtracijo že med nalivanjem. Medtem ko je paličica namenjena enkratni uporabi, je zamašek mogoče uporabljati dlje.

Okus vina kljub filtru ostaja enak.

Rezultat pa je, kot obljublja proizvajalec na svoji spletni strani, vino brez stranskih učinkov, kot so glavobol, zamašen nos, želodčne težave in podobno. Podjetje PureWine sta leta 2014 ustanovila dr. David Meadows in njegov sin Derek, ki sta se, oba preobčutljiva za vino, hkrati pa ljubitelja žlahtne kapljice, odločila, da bosta zgrabila bika za roge. Dve leti sta v laboratoriju raziskovala, kako ustvariti vino, ki ga lahko piješ brez neprijetnih posledic.

S posebnim zamaškom si boste dobesedno nalili čistega vina.

Izumila filter

Slednjič sta izumila filter, ki je iz njega odstranil sulfite in histamine. »Videla sva, da najina filtracija deluje. Toda šele ko sva poskusila veliki in drzni cabernet sauvignon in je bil natanko tako okusen, kot ko sva ga okušala v Napi (ameriški vinorodni okoliš, op. ur.), sva vedela, da nama je uspelo,« se spominja David. Takrat sta trčila s kozarci in sestavila moto podjetja, ki ustreza slovenski zdravici – Na zdravje!

Dr. David Meadows in sin Derek sta ljubitelja žlahtne kapljice.

Vino je del vsakdanjega življenja že več kot 9000 let, če ga uživamo v zmernih količinah, ima številne dokazane koristi za zdravje, poudarjata izumitelja. Poslanstvo PureWine je odpraviti problem občutljivosti za vino in omogočiti njegovo uživanje čim več ljudem. Pripomočki menda delujejo na rdečem in belem vinu, pa tudi pri pitju roseja in penin. Kako je z oranžnimi vini, pa podjetje ne navaja.