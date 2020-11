Perverznež spustil telefon in snemal deklino v sosednji kabini

Imate, ko ste v trgovini kdaj občutek, da vas nekdo spremlja? Mnogi bi vas označili za paranoične,pa bi vam iz lastne izkušnje povedala, da vas občutek mogoče ni varal.Ko kupuješ stvari, jih moraš najprej poskusiti. Če gre za hlače, to pomeni, da moraš sleči spodnji del. Če obleko, pomeni, da se pravzaprav slečeš v celoti, do spodnjega perila. In ni ga lepšega, ko v kabini pod vrati zagledaš noge, ki mirno stojijo, in mobilni telefon, ki ima kamero usmerjeno v tvoj prostor. Na srečo se Macey še ni slekla, je pa v opozorilo vsem nakupovalcem svojo izkušnjo razkrila na spletu.