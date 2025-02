Patagonska mara: skakajoči glodavec, ki si partnerja izbere za vse življenje

Patagonska mara je četrti največji glodavec na svetu. Odrasla žival povprečno tehta osem kilogramov. Živi v sušnih predelih Argentine, ena od njenih značilnosti pa je tudi sposobnost skakanja. Zaradi posebnih kosti v nogah so mare sposobne skočiti celo dva metra visoko. Zelo okretne in hitre so, en kilometer pretečejo s hitrostjo 45 km/h, njihova najvišja hitrost je 60 km/h.

Partnerja si izberejo le enkrat v življenju in ostanejo z njim do smrti. Samček in samica se parita vse življenje, na leto tako vzgojita od enega do tri potomce.

Kadar ji samec ni všeč, mu z urinom poškropi gobec.

Mladiči so ob rojstvu zelo dobro razviti in se začnejo pasti že 24 ur po kotitvi. Najpogosteje se skotijo v parih, kar 70 odstotkov mladičev predstavljajo dvojčki. Mare živijo v skupinah do 70 osebkov, samice pa za mladiče skrbijo skupaj.

Samice so dominantne in kadar jim samec, ki se želi pariti z njimi, ni všeč, mu z urinom poškropijo gobec. Škropljenje z urinom uporabljajo tudi pri mladičih, kadar ti želijo sesati mleko, one pa niso za to. Navadno uporabijo takšen vzgojni prijem, ko se nanje obesijo mladiči, ki niso njihovi, kar se v množici samičk in mladičkov pogosto dogaja. Mali tat, ki skuša piti mleko pri samički, ki ni njegova mama, je z urinom opozorjen, da gre za neprimerno vedenje.

Mara je četrti največji glodavec na svetu. FOTO: Membio/Getty Images

Brejost traja od 91 do 111 dni. Samice so plodne 30 minut vsake tri ali štiri mesece. Doječe samice in mladiči živijo v brlogih.

Patagonske mare so varuhinje ekosistema. Njihovi iztrebki vsebujejo semena, ki pomagajo pri razmnoževanju rastlin. Čeprav so ljubke in jih je mogoče marsičesa naučiti, pa niso primerne za ljubljenčke, saj v ujetništvu postanejo živčne in napadalne.