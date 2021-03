Pasje življenje za 310 milijonov

Samo ustekleničena voda

Njegovo premoženje je iz leta v leto večje. FOTO: Slowmotiongli/Getty Images

Ob neomajni podpori trgovcev dandanes ni težko razvajati hišnih ljubljencev. Kdor ima debelo denarnico, lahko svojemu živalskemu prijatelju kupi vsakršno udobje, vrhunsko garderobo, da ne govorimo o gastronomskih presežkih. No, vse to se skrije pred življenjem, ki je bilo Guntherju položeno v zibelko.Čudovit nemški ovčar živi v svojem dvorcu v Miamiju na Floridi in ima številno osebje, ki skrbi zanj, pod palcem, no, tačko, pa ima kar 310 milijonov evrov. Zakaj? Njegovo usodo je zapečatila nemška grofica, in sicer leta 1991. Takrat je umrla, v oporoki pa je, ker ni imela potomcev ali drugega bližnjega sorodstva, vse premoženje prepustila psu, Guntherju II. Če smo natančni, premoženje je zaupala skladu, ki upravlja bajno bogastvo, takrat je to znašalo slabih 100 milijonov, skrbnik, ki je oborožen z izkušeno finančno ekipo, pa mora skrbeti za zapuščino, ki je namenjena osrečevanju psa in njegovih potomcev. Guntherja II. je tako nasledil Gunther III., njega pa Gunther IV., temu je sledil V. in zdaj že VI., a številko v njegovem poimenovanju običajno opuščajo. V oporoki je še zapisano, da mora vsak pes imeti potomca, ki nasledi premoženje, če skrbniku ne uspe zagotoviti naraščaja, pa se denar nameni izbrani dobrodelni organizaciji.Kakor koli že, Guntherju se še sanja ne, kaj pomeni pasje življenje. Ima svojo osebno služabnico in batlerja, sprehajalca in trenerja, ki skrbita za njegovo telesno pripravljenost, da ne govorimo o kuharju, ki ga razvaja s kaviarjem in tartufi. Pije le ustekleničeno vodo, prevaža se v predelani limuzini, večino dneva pa leži v svoji razkošni spalnici, ki jo je njegov sklad kupil leta 2000 – prejšnja lastnica je bila, mimogrede, pop kraljica. Da sklad posluje pošteno in uspešno ter v dobro psa in njegovega premoženja, jasno potrjujejo številke: vrednost se je od grofičine smrti povečala za skoraj štirikrat.