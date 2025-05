Pasje mleko kot »naravni pospeševalec poroda«?! Ne boste verjeli, kaj avtor svetuje za zdravljenje putike

Približno 450 let stari nasveti o siru danes morda zvenijo staromodno, a se še vedno dobro ujemajo s sodobnimi prehranskimi težavami – zlasti za tiste, ki ponoči skrivaj kukajo v hladilnik. Eden izmed njih se glasi: »Preobilje sira povzroča bolečine.«

To opozorilo izhaja iz najstarejše znane knjige v angleškem jeziku, posvečene siru, ki jo je leta 2023 na dražbi pridobila Univerza v Leedsu. Zdaj so jo v celoti prepisali in jo objavili na spletni strani univerze.

Knjiga z naslovom A Pamflyt Compiled of Cheese, Contayninge the Differences, Nature, Qualities, and Goodness, of the Same (Pamflet o siru, ki opisuje razlike, naravo, lastnosti in dobroto istega sira) verjetno izvira iz 1580-ih let. Njen avtor ni znan, knjiga pa obsega 112 strani in je vezana v pergament.

Sir kot zdravilo … in opozorilo

Med bolj bizarne nasvete knjige sodi tudi uporaba žarkega sira in slanine za zdravljenje putike. Avtor svetuje, da star sir zmešamo z maščobo in maso nanesemo na boleče sklepe. Rezultat? Domnevno olajšanje bolečin.

Čeprav raziskovalci jasno poudarjajo, da teh nasvetov danes nikakor ne priporočajo, dr. Alex Bamji, izredna profesorica zgodovine zgodnjega novega veka na univerzi, pravi, da ima knjiga nepričakovano sodobno vrednost. Denimo v odlomku, kjer avtor svetuje, da mora vsak sam presoditi, ali je sir primerna hrana zanj – glede na »naravo telesa in temperament sira«.

»Izraz 'laktozna netoleranca' takrat seveda ni obstajal, a avtor očitno razume, da sir ne vpliva enako na vsakogar,« pojasnjuje Bamji. Tedanje razlage sicer temeljijo na konceptu telesnih sokov, ki razvrščajo ljudi glede na toploto, vlažnost in suhost.

Zdravje, prebava in pasje mleko

Knjiga vsebuje tudi druge zanimive – ali nenavadne – zapise. Ena izmed trditev, ki ji marsikdo verjame še danes, je, da je sir najbolje uživati na koncu obroka, saj »potisne hrano na dno želodca«. Medtem pa je drug nasvet precej vprašljiv: »Pasje mleko povzroči, da ženska rodi predčasno.«

Knjiga se tematsko ujema z načinom razmišljanja ljudi v 16. stoletju: hrana ni bila le užitek, ampak tudi orodje za preprečevanje in zdravljenje bolezni.

Zgodovinski mejnik v kulinariki

Zgodovinar hrane Peter Brears je knjigo označil za izjemno: »Česa takega še nisem videl. Verjetno gre za prvo celovito študijo ene same vrste hrane, napisano v angleščini.«

Prepis knjige je opravila Ruth Bramley, članica ekipe zgodovinskih poustvarjalcev na posestvu Kentwell Hall v Suffolku. Nekateri izseki iz knjige bodo predstavljeni tudi v posebni epizodi oddaje The Food Programme na BBC Radio 4, kjer bodo poskusili poustvariti enega izmed receptov iz časov Tudorjev.

Čeprav danes sir redko obravnavamo kot zdravilo, zgodovinski pamflet iz 16. stoletja lepo pokaže, kako globoko je bila prehrana že takrat vpeta v življenje, zdravje in prepričanja – z nekaterimi opozorili, ki držijo še danes.