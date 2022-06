Parček bi skoraj naredil popoln videoposnetek za instagram, potem pa je ona ... (VIDEO)

Živimo v času, ko je vse treba dokumentirati. Če pri tem obrneš še kakšen evro ali dolar, tem boljše. Nekateri tako imenovani vplivneži od tega celo dobro živijo.

Neki parček je ustvarjal posnetek ob bazenu. On stoji ob robu in uživa v napitku, ona pa stopiclja proti njemu. Srečata se, se poljubita, še za hip postaneta, nato pa se vsak po svoji strani odpravita proti kameri. Toda njej ob robu zdrsne in s pijačo telebne v vodo.

Ob videnem so bili mnogi gledalci kritični do njega. Posnetek namreč prikazuje, da po njenem padcu obstoji in jo gleda, namesto da bi ji takoj (ali še prej) ponudil roko. Kot da si je mislil: »Krasno, zdaj moramo zaradi tebe vse še enkrat posneti ...«