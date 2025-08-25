»SANJSKE POČITNICE«

Par plačal 280 tisočakov za štiri dni luksuzne jahte, dočakala ju je nočna mora

Po besedah odvetnikov naročnika jahta sploh ni bila očiščena niti pripravljena za goste.
Fotografija: Simbolična fotografija. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters
Odpri galerijo
Simbolična fotografija. FOTO: Jennifer Lorenzini Reuters

N. P.
25.08.2025 ob 17:44
25.08.2025 ob 17:44
N. P.
25.08.2025 ob 17:44
25.08.2025 ob 17:44

Poslušajte

Čas branja: 2:38 min.

Črnogorske oblasti so sredi avgusta zaradi manjkajoče dokumentacije prepovedale izplutje luksuzne superjahte Lazy Z, ki je bila že oddana v najem. Jahta, dolga skoraj 52 metrov, je zasidrana v marini prestižnega turističnega kompleksa One&Only Portonovi v Bokokotorskem zalivu. Jahta je v lasti ameriškega podjetnika hrvaških korenin Lukasa Duplana (Duplančića).

Bogat tuji poslovnež je želel z ženo, štirimi otroki – med njimi tudi trimesečnim dojenčkom – in dvema varuškama štiri dni križariti po vzhodni obali Jadrana. Za najem jahte Lazy Z je plačal kar 280.000 evrov. Pogodba je bila sklenjena po pravilih združenja MYBA, ki zagotavlja najvišje standarde v jahtni industriji, v primeru odpovedi pa predvideva celo vračilo denarja z dodatnimi penali.

Toda jahta je v marino prispela z zamudo in v popolnoma neprimernem stanju. Po besedah odvetnikov naročnika jahta sploh ni bila očiščena niti pripravljena za goste. Na posnetkih, ki so jih pridobili, je videti umazanijo, razmetane škatle, viseče žice in nedokončana popravila.

Lastnik postal žaljiv, ženi vzel telefon

Ko je 17. avgusta ladijski inšpektor opravil pregled, je ugotovil, da jahta nima dovoljenja za čarter in da ima tehnične pomanjkljivosti. Zato je prepovedal izplutje, kapetan in posadka pa sta po sporu z lastnikom barko zapustila.

Gostje so se z jahte umaknili že po desetih minutah. Po njihovih trditvah je lastnik Duplan postal žaljiv, ženi vzel telefon, ko je hotela fotografirati stanje, ter zavrnil vračilo denarja.

Medtem ko predstavniki posredniške agencije Touch Adriatic trdijo, da je bil denar vrnjen in da je imela jahta vsa potrebna dovoljenja, naročnik preko svojih odvetnikov poudarja, da to ne drži. Vztraja, da mu pripada celotni znesek in celo dodatnih 50 odstotkov odškodnine, kot določa pogodba. Spor je zdaj v rokah pravosodnih organov v Črni Gori in Veliki Britaniji.

Lazy Z je 51,8 metra dolga motorna jahta, zgrajena leta 1997 v nizozemskem ladjedelnem podjetju Oceanco. Na njej se lahko udobno namesti do 14 gostov in 12 članov posadke. V svetovnem merilu se uvršča na 949. mesto med največjimi jahtami.

Hvala, ker berete Slovenske novice.

Berite Slovenske novice že za 1,99€ mesečno.

NAROČITE

Več iz te teme:

jahta jahte Jadran denar superjahte počitnice luksuz Črna gora umazanija

Priporočamo

Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)
Mitja z milijoni užival na rajskem otoku, zdaj so ga prijeli
Asta Vrečko na gala prireditvi nosila majico brez nedrčka (FOTO)
Milena Miklavčič v ŠOKkastu: Sinova smrt jo zaznamovala za vedno, rešile so jo zgodbe ljudi!

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Komentarji:

Priporočamo

Planinec Robert umrl v Julijskih Alpah: bil je vodja planinske šole in nekdanji predsednik planinskega društva (FOTO)
Mitja z milijoni užival na rajskem otoku, zdaj so ga prijeli
Asta Vrečko na gala prireditvi nosila majico brez nedrčka (FOTO)
Milena Miklavčič v ŠOKkastu: Sinova smrt jo zaznamovala za vedno, rešile so jo zgodbe ljudi!

Izbrano za vas

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Predstavitvene informacije

 
Promo

Na Triglav teku tudi zgodba dekleta, ki po raku premaguje 10 km traso

 
Promo

Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

 
Promo

Občutno ceneje: Ta trgovec niža cene hrane

 
Promo

Kaj pravi uradno sodno obvestilo?

 
Promo

Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

 
Promo Photo

Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

 
Promo

Osteoartroza: Kako obvladati bolečine, izboljšati gibljivost sklepov

 
Promo

Ljubezen do zemlje in vina na 583 hektarih, kar je za več kot 800 nogometnih igrišč

Slika zvitega časopisa
Naročite se na tiskano izdajo

O nas

Sodelujte z nami

Storitve

Logotip sn
Naročite se na eNovice



Logotip sn
Copyright © Slovenske novice 2025. Vse pravice pridržane.