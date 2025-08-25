Par plačal 280 tisočakov za štiri dni luksuzne jahte, dočakala ju je nočna mora

Črnogorske oblasti so sredi avgusta zaradi manjkajoče dokumentacije prepovedale izplutje luksuzne superjahte Lazy Z, ki je bila že oddana v najem. Jahta, dolga skoraj 52 metrov, je zasidrana v marini prestižnega turističnega kompleksa One&Only Portonovi v Bokokotorskem zalivu. Jahta je v lasti ameriškega podjetnika hrvaških korenin Lukasa Duplana (Duplančića).

Bogat tuji poslovnež je želel z ženo, štirimi otroki – med njimi tudi trimesečnim dojenčkom – in dvema varuškama štiri dni križariti po vzhodni obali Jadrana. Za najem jahte Lazy Z je plačal kar 280.000 evrov. Pogodba je bila sklenjena po pravilih združenja MYBA, ki zagotavlja najvišje standarde v jahtni industriji, v primeru odpovedi pa predvideva celo vračilo denarja z dodatnimi penali.

Toda jahta je v marino prispela z zamudo in v popolnoma neprimernem stanju. Po besedah odvetnikov naročnika jahta sploh ni bila očiščena niti pripravljena za goste. Na posnetkih, ki so jih pridobili, je videti umazanijo, razmetane škatle, viseče žice in nedokončana popravila.

Lastnik postal žaljiv, ženi vzel telefon

Ko je 17. avgusta ladijski inšpektor opravil pregled, je ugotovil, da jahta nima dovoljenja za čarter in da ima tehnične pomanjkljivosti. Zato je prepovedal izplutje, kapetan in posadka pa sta po sporu z lastnikom barko zapustila.

Gostje so se z jahte umaknili že po desetih minutah. Po njihovih trditvah je lastnik Duplan postal žaljiv, ženi vzel telefon, ko je hotela fotografirati stanje, ter zavrnil vračilo denarja.

Medtem ko predstavniki posredniške agencije Touch Adriatic trdijo, da je bil denar vrnjen in da je imela jahta vsa potrebna dovoljenja, naročnik preko svojih odvetnikov poudarja, da to ne drži. Vztraja, da mu pripada celotni znesek in celo dodatnih 50 odstotkov odškodnine, kot določa pogodba. Spor je zdaj v rokah pravosodnih organov v Črni Gori in Veliki Britaniji.

Lazy Z je 51,8 metra dolga motorna jahta, zgrajena leta 1997 v nizozemskem ladjedelnem podjetju Oceanco. Na njej se lahko udobno namesti do 14 gostov in 12 članov posadke. V svetovnem merilu se uvršča na 949. mesto med največjimi jahtami.