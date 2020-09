Par iz Italije, ki meni, da je Zemlja ravna, iskal konec sveta in pristal v karanteni

Italijanski par iz Benetk, ki meni, da je Zemlja ravna in da se konča na Antarktiki z visokim ledenim zidom, se je odpravil na posebno misijo. Ker jima je pandemija koronavirusa preprečila pot tja, sta se za začetek odločila kreniti proti Lampedusi. Prodala sta avto in najela ladjo v mestecu Termini Imerese na severu Sicilije, poroča La Repubblica. S Sicilije sta se odpravila s pomočjo kompasa, plula okoli otoka, a do Lampeduse nista prišla. Končala sta na Ustici, otočku približno 70 kilometrov severozahodno od kraja, od koder sta startala.



In kaj je bila težava? Kompas, ki sta ga pustolovca uporabljala za navigacijo. To je razkril tamkajšnji zdravnik, ki ju je po neuspešni ekspediciji pregledal: »Smešno, ker sta se orientirala s kompasom. Z napravo, ki deluje na osnovi zemeljskega magnetizma. Načelo, ki bi ga morali zagovorniki ravne Zemlje, zavračati.« Odpeljali so ju v karanteno, čeprav sta dvakrat poskušala pobegniti.