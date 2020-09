Papiga poje kot Beyonce

Najbolj priljubljena varovanka

REUTERS PICTURES Lahko je upravičeno zaskrbljena. FOTO: Olivia Harris/Reuters

9

let je stara največja atrakcija parka.

V ŽIVALSKEM vrtu Lincolnshire v Bostonu so ob izbruhu epidemije uvedli omejitev števila obiskovalcev in posebna pravila gibanja po prostranem parku: ljubitelji živali po večini nimajo težav z upoštevanjem reda, a težava nastopi, ko spoznajo papigo po imenu Chico.Ob njeni kletki je tako rekoč nemogoče preprečiti zbiranje množic radovednežev, ki bi radi prisluhnili čudovitemu glasu simpatične zelene lepotice. Chico je namreč amazonka, ki zmore oponašati človeški govor do potankosti, s povsem čistim glasom; in ne le to, papiga je tudi izjemno nadarjena pevka, morda edina na svetu, ki se lahko povsem enakovredno postavi ob bok kraljici. Uspešnica If I Were a Boy iz njenega kljuna zveni tako prepričljivo, da se nepoučeni začnejo ozirati po parku in iskati 38-letno zvezdnico, no, velika večina pa jih že dobro ve, da ima devetletna Chico neverjeten posluh in dar, ob katerem vsakdo ostane odprtih ust. Chico je tako glavna atrakcija parka in daleč najbolj priljubljena varovanka, tja se je preselila pred letom in pol, v tem času pa je postregla še s številnimi drugimi uspešnicami, kot so Poker Face v izvirni izvedbi, Firework, s katero običajno navdušuje, in You Drive Me Crazy, s katero se ponaša duo Gnarls Barkley, poroča Fox News.In ker je tudi Chico v koraku s časom, so posnetki njenega petja že zakrožili tudi po spletu, samo v dobrem tednu si je njen nastop na youtubu ogledalo že 13.000 ljudi, in ker amazonke živijo tudi do sto let, ni dvoma, da bo zelena krasotica v svojem življenju in karieri postregla še s številnimi uspešnicami.