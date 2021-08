Panika v Gradcu: poglejte, kaj so našli med bananami

V trgovini v Gradcu je neka trgovka pregledovala in pripravljala banane, nenadoma pa jo je presneto zabolelo. Roka ji je hitro otekla in nemudoma so jo odpeljali v bolnišnico. Glede na to, da gre za banane, ki so v Avstrijo pripotovale iz Ekvadorja, so takoj posumili na brazilskega potujočega ('bananskega') pajka. Trgovino so hitro zaprli, na pomoč pa poklicali strokovnjaka za tovrstne živali Wernerja Stangla. Ves v zaščitni obleki se je spravil v lov za pajkom, iskalna akcija pa se je končala brez uspeha. Dobro je vedeti, da je njegov ugriz lahko celo usoden.



Za žensko, zaposleno v trgovini, se je na srečo končalo dobro. Za nekega moškega, ki ga je pajek ugriznil pred časom, se je končalo z bolečo večurno erekcijo, tej pa lahko sledi celo smrt.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: