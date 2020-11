Srbijo je šokiral posnetek iz operacijske dvorane v Priboju. V njem lahko vidimo bolnika na operacijski mizi in skupaj z zdravstvenim osebjem na ves glas prepeva narodnjake.



​Medicinske sestre s pomočjo mobilnega telefona predvajajo narodnjake, zapojejo in poklepetajo ob operacijski mizi. Pacientu je to očitno všeč, saj tudi sam sledi njihovemu zgledu in celo zahteva žganje.







Seveda je posnetek sprožil številne odzive. Nekateri dejanje obsojajo, drugim se ne zdi nič spornega.