Še nikoli postrižena: tako je izgledala

Kkar 40 kilogramov dodatne teže je nosila ovca, ko so jo odkrili v avstralski divjini. Po oceni poznavalcev je z debelo volno tavala naokrog najmanj šest let, dokler je ni opazil pohodnik na gori Alexander, ki se je, razumljivo, pošasti najprej pošteno prestrašil.

Še nikoli postrižena

O kosmatem odkritju je nato obvestil zavetišče za živali v Victorii, kjer so onemogli ovci, ki je komajda še nosila svojo težo, ponudili nov dom in jo takoj po prihodu na farmo olajšali goste merino volne, ki raste v nedogled, če se je ne postriže.

Nosila je neverjetno težo. FOTO: Johncarnemolla/Getty Images

Njena teža je bila osupljiva, kar 40 kilogramov je tehtala obloga, ki jo je ovca še komajda prenašala po svetu; vanjo so bile ujete veje, umazanija, žuželke in vsakršna golazen, so se držali za glavo strokovnjaki, ki so poskrbeli za stilsko preobrazbo. Oskrbniki zavetišča domnevajo, da je ovca pobegnila že zelo mlada, verjetno še pred svojim prvim striženjem.

Po frizerski obravnavi je bila očitno olajšana, teža volne je bila zanjo že neznosna in samo vprašanje časa je bilo, kdaj ji bo kosmata pričeska odvzela vse moči; njene vrstnice na farmah so deležne skrbne nege, torej temeljitega striženja, najmanj enkrat na leto, Alex, kot so jo poimenovali po gori, ki je bila očitno njen dom, pa je pomemben dogodek do zdaj zamudila najmanj šestkrat, ocenjujejo.

Alex že ima nov dom.

Alex bo odslej živela na farmi Edgar Mission, kjer ji bosta družbo delali še dve najdeni ovci, Chloe in Molly Brown, ki ju je rešilo isto zavetišče, a z občutno manj volne.

Podobni junakinji sta v minulih letih bili že Baraack, ki so jo odkrili blizu Melbourna s kar 35 kilogrami odvečne volne, in pa novozelandska Shrek, ki je s svojimi 27 kilogrami volne zaživela kot zvezdnica. Redno je nastopala v medijih in se udeleževala tudi dobrodelnih dogodkov, o njej so spisali celo knjigo.