Otroku po piku komarja otekla polovica glavice, mama objavila neverjetno fotografijo (FOTO)

Komarji so se zaradi dolgega deževnega obdobja namnožili bolj kot kdaj koli prej. Da niso tako nedolžni, je pokazal primer fanta iz Beograda, ki mu je po piku teh krvosesov oteklo pol glave. Mamica triletnega fantka je na družbenih omrežjih objavila fotografijo otekle glavice svojega sina in prosila za pomoč, češ da je posledica pika komarja.

»Ali kdo ve, kdaj bodo poškropili te komarje, ki nas že dneve terorizirajo? To je oteklina na zatilju od pika komarja, otrok je star tri leta,« je zapisala v Facebook skupini Moj Beograd.

Tako je malčku otekla glava. FOTO: Zaslonski posnetek, Družbena omrežja

Poleg »klasičnih hišnih« krvosesov so se namnožili tudi azijski komarji. In ne le v Srbiji, vedno več jih je možno opaziti tudi pri nas v Sloveniji. Oba prenašata nevarne nalezljive bolezni, celo več kot 20 vrst, kot sta mrzlica denga in čikungunja. Azijski tigrasti komar je zelo razširjen tudi v velikih mestih. Pred desetimi leti je tigrasti komar že povzročal epidemije v Italiji in Franciji.

Kakšen komar je pičil dečka, ni znano.

Pik komarja bo v večini primerov za seboj pustil rdeče znamenje, ki bo srbelo, a bo relativno hitro izginilo. Velik problem pa je, da obstajajo tudi primeri, ko bodo prenašali virus »Zahodnega Nila«.

Kaj je virus Zahodnega Nila?

Mrzlica Zahodnega Nila je nalezljiva bolezen, ki se prenaša na ljudi in živali s pikom okuženega komarja. Simptomi bolezni se pojavijo 3 do 14 dni po piku okuženega komarja. Kako preprečiti pike komarjev? Najbolje se je izogibati bližini voda, gozdov, travnikov, parkov, še posebej ob mraku in zori, ko je komarjev največ (od 19. do 23. ure je največja aktivnost komarjev), poroča blic.rs.

Bodite dosledni! 1. Nosite srajce z dolgimi rokavi, dolge hlače, nogavice in kape.

2. Na okna in vrata namestite mreže proti komarjem.

3. Odstranite odvečno vegetacijo okoli hiše, služi jim kot zaščita in gojišče. 4. Pomembno je, da redno kosite travo, strižete živo mejo in odstranjujete odpadlo listje.

4. Nekatere rastline kot so sivka, bazilika, rožmarin, meta oddajajo močne vonjave, ki odganjajo komarje, zato jih je treba saditi čim več.

5. Ohranjajte okolje čisto. Pospravite smeti, izpraznite smetnjake in zabojnike, odstranite divja odlagališča, ne mečite organske snovi v bližino hiše, z njo se hranijo ličinke komarjev, redno praznite greznico.

6. Bodite pozorni na stoječe vode, saj tam komarji odlagajo jajčeca. Da bi preprečili ali vsaj zmanjšali njihovo razmnoževanje, morate posušiti ribnike okoli hiše, prazna vedra, stare lonce, žlebove in druga mesta, kjer se dlje časa zadržuje voda. Preverite kleti, garaže, lope in druga območja z malo prometa. Če imate bazen na terasi ali dvorišču, ga ponoči izpraznite.

7.Uporaba repelentov. V prodaji je veliko pripravkov, tako za odrasle kot za otroke. Repelenti so snovi naravnega ali sintetičnega izvora, ki motijo ​​senzorje žuželk in jih tako odganjajo.

