Otrokom vstop prepovedan: 8. novembra prvi polet namenjen izključno odraslim

Medtem ko nekateri naravnost uživajo v letenju, se ga drugi na smrt bojijo in komaj čakajo, da živi in zdravi pristanejo. Potovanje z letali je za manj premožne precej neudobno, saj je med sedeži malo prostora, zrak v kabini je izredno suh, hrana večinoma ne najboljša. Poglavje zase so neuvidevni in glasni potniki ter seveda vekajoči dojenčki in otroci. Marsikomu gredo na živce in že leta se vrstijo pozivi, naj letalske družbe vpeljejo polete, namenjene izključno odraslim.

Prvi polet brez otrok je napovedan z amsterdamskega letališča Schiphol. FOTO: Yves Herman, Reuters

Željam je prisluhnila turško-nizozemska letalska družba Corendon, od koder so sporočili, da bodo na poletih uvedli posebne oddelke, kamor mlajšim od 16 let ne bo dovoljeno, potniki pa bodo lahko za dodatnih 45 do 100 evrov uživali v miru in tišini, kot pravijo. Prve tovrstne sedeže bodo začeli ponujati 3. novembra letos, in sicer na poletih iz Amsterdama na karibski otok Curaçao. Oddelek za odrasle bo imel 102 sedeža, med njimi 93 običajnih ter devet takšnih z nekoliko več prostora za noge. Od preostalega dela letala ga bodo ločile zavese in pregrade.

»Posebni del je namenjen potnikom brez otrok in poslovnežem, ki želijo delati tudi na letalu in potrebujejo mir. Pozitivno pa bo deloval tudi na starše, ki potujejo z otroki, saj se bodo lahko sprostili, namesto da bi se ves čas bali, ali bodo malčki motili sopotnike,« so sporočili iz letalske družbe.