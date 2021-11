Ostajajo skrivnost tudi za znanost: to so ljudje s pravimi supermočmi

Ne glede na to, ali gre za umetnika, ki zna naslikati mojstrovino z zavezanimi očmi, ali za genija, ki zna računati brez žepnega računalnika, nekatere ljudi bi zlahka poimenovali čudo narave. Vendar pa obstajajo tudi takšni, ki imajo v sebi takšne supermoči, ki jih še danes ne more in ne zna razložiti. Predstavljamo vam osem najbolj znanih.

Ingo Swann in astralna projekcija

Obstajajo ljudje, ki lahko natančno opišejo oddaljeno geografsko lokacijo, čeprav so popolnoma drugje. CIA in NSA sta preučevali ta parapsihološki fenomen tako, da sta več posameznikov prosili, naj opišejo predmete v sosednji sobi. Eden od anketirancev, Ingo Swann, je na primer uspešno opisal prstan okoli Jupitra, za katerega znanstveniki takrat še sploh niso vedeli, da obstaja.

To so ljudje, ki na nekakšen način projicirajo svojo zavest izven svojega telesa in na drugo lokacijo. Nekatere obveščevalne agencije si želijo uporabljati to supermoč in tako porabijo veliko denarja in časa za razvoj primernega programa.

Uri Geller in psihokineza

Psihokineza ali telekineza je premikanje predmetov z močjo uma. Izvedeni so bili poskusi, v katerih so lahko subjekti popolnoma upognili ali premaknili nekatere kovinske predmete brez uporabe kakršne koli fizične sile.

Obstajajo tudi primeri posameznikov, ki lahko v popolnosti »teleportirajo« fizične predmete z ene lokacije na drugo. Eden takšnih posameznikov je Uri Geller, ki je med govorom v Kapitolu v ZDA s pomočjo uma skrivil žlico. Med njegovim govorom se je žlica kar naprej upogibala. Znanost še ne zna razložiti takšnih pojavov, čeprav naj bi pri tem imela prste kvantna prepletenost.

Stephen Wiltshire

Stephen Wiltshire, ki so mu pri treh letih diagnosticirali avtizem, je postal umetnik, znan pa je po svoji sposobnosti, da v dokaj kratkem času in po spominu naslika mesta z neverjetnimi podrobnostmi.

Wim Hof ​​ali »ledeni mož«

Wim Hof ​​je osupnil številne znanstvenike, ko mu je s pomočjo meditacije uspelo skoraj dve uri ostati pod ledom, ne da bi se pri tem spremenila njegova telesna temperatura. Prav tako se je v kratkih hlačah povzpel na Mount Everest in brez vode končal maraton v puščavi Namib. V nadzorovanem okolju (laboratoriju) je dokazal, da lahko prostovoljno vpliva na svoj avtonomni živčni in imunski sistem. O tem človeku je bil posnet tudi dokumentarec, prav tako pa poučuje svoje metode med desettedenskim tečajem.

Budistični menihi

V 80. letih prejšnjega stoletja je profesor medicine s Harvarda, Herbert Benson, s skupino raziskovalcev preučeval življenjski slog menihov v Himalaji, ki so bili sposobni dvigniti temperaturo svojih prstov za 17 stopinj. Še vedno ni jasno, kako lahko proizvedejo toliko toplote.

Ti raziskovalci so preučevali tudi napredne meditatorje v Sikkimu v Indiji in ugotovili, da lahko njihovi menihi upočasnijo metabolizem za 64 odstotkov. Leta 1985 je skupina harvardskih raziskovalcev fotografirala menihe, ki s telesno toploto sušijo hladno in mokro posteljnino. Prav tako ni redkost, da ti menihi zimske noči preživljajo v Himalaji.

Daniel Tammet

Daniel Tammet je svetovno slavo dosegel leta 2004, ko je brez napak zrecitiral matematično konstanto pi (3,41) na 22.414. decimalk natančno. Za to je porabil pet ur in devet minut. Recitacija je potekala v Muzeju zgodovine znanosti v Oxfordu in predstavlja evropski rekord.

Istega leta so mu diagnosticirali avtizem, s pomočjo katerega lahko opravlja zapletene miselne naloge in se uči hitreje kot »normalni« um.

Med avtisti je to pogost pojav, Tammet pa meni, da je vse skupaj posledica kompleksne asociativne oblike mišljenja in domišljije. Po njegovem mnenju je avtistično mišljenje kompleksen način razmišljanja, ki ga občasno uporablja vsak od nas, ko si predstavlja ali uporablja metafore.

Nina Kulagina

Nina Kulagina je bila znana po svojih psihokinetičnih sposobnostih, s katerimi je delovala na predmete okoli sebe. Ta ženska naj bi imela sposobnost, da je v fotografski film vstavila nove podobe in pravijo, da je lahko s svojim umom celo ustavila srce žabe.

Chulin Sun

Chulin Sun je ženska z neverjetnimi močmi in vaditeljica waiqija. Waiqi je vrsta qigonga, ki uči, da s lahko s svojim umom nadzorujemo energijo čija (glede na tradicionalno kitajsko medicino je to bistvena dejavna sestavina vsega živega). Chulin Sun je tako s pomočjo svojega uma uspela prisiliti seme, da v 20 minutah požene nekaj centimetrov dolge korenine. To je uspela ponoviti več kot 180-krat na različnih univerzah in znanstvenih ustanovah na Kitajskem ter v drugih državah.