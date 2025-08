Osem minut je bila klinično mrtva in spoznala: »Smrt je le iluzija«

Smrt že od nekdaj fascinira ljudi. Kaj se dogaja, ko naše telo ugaša, kaj se zgodi po tem, obstaja življenje po smrti … je le nekaj vprašanj, na katere želimo odgovoriti že stoletja. Tisti, ki so izkusili klinično smrt, a so jih uspeli pravočasno rešiti, lahko nekoliko odstrejo tančico skrivnosti, k temu pa pripomorejo tudi zdravstveni delavci, ki so ob tistih, ki se jim za nekaj minut ustavi srce.

Mnogo pričevanj tistih, ki so se vrnili v življenje, je podobnih – da so videli močno svetlobo, tiste, ki so umrli pred njimi, utrinke iz svoje preteklosti, izkusili prijetne občutke, … Nekaj podobnega se je zgodilo tudi 33-letni Britanki, ki je bila klinično mrtva kar osem minut.

»Zavedala sem se, da je moje telo dopovedalo, a mojega zavedanja s tem ni bilo konec. Dvignila sem se iz svojega fizičnega telesa, oziroma se je dvignilo tisto, čemur rečemo duša, in slišala glas, ki me je spraševal, če sem pripravljena na naslednji korak. Rekla sem 'da' in obdala me je tema. V tistem trenutku sem se zavedela, da je smrt samo iluzija, naša duša ne umre,« je po pretresljivi izkušnji, ki jo je zaznamovala za vse življenje, lokalnim medijem povedala Brianna Lafferty.

»Naša zavest preživi, le spremeni se, dobi drugačno obliko, drugače se obnaša, kot bi postala misel sama,« je še dejala Brianna, ki od takrat na življenje gleda povsem drugače, predvsem veliko bolj optimistično in »jasno«.