Opij so uporabljali pred več kot 3000 leti

Na območju nekdanje dežele Kanaan arheologi že desetletje raziskujejo kompleks grobišč, v Jehudu v Izraelu, dobrih deset kilometrov od Tel Aviva, pa so se osredotočili na lončene posode, stare okoli 3400 let, v katerih so zdaj odkrili celo sledove opija.

Mak iz Turčije, posode s Cipra

To bi bil lahko dokaz o najstarejši uporabi ne le opija, ampak psihoaktivne substance na splošno, ocenjujejo znanstveniki univerze v Tel Avivu, ki so staknili glave z Weizmannovim inštitutom za znanost v mestu Rehovot. Arheologi so posode sicer izkopali že leta 2012, a so se šele nedavno lotili njihove temeljite analize. Izsledki so jih šokirali, čeprav številni zapisi že dolgo potrjujejo, da je bila trgovina z opijem zelo pomembna v kulturah Bližnjega vzhoda.

Arheologi že desetletje raziskujejo kompleks grobišč v izraelskem Jehudu.

Zgodovinarji ugotavljajo, da so opij verjetno pridelali na območju današnje Turčije, kjer so bogato pridelovali mak, posode pa so izdelali na Cipru in jih nato prepeljali do današnjega Izraela. Lončene vrče, oblikovane kot narobe obrnjene ter zaprte makove cvetove, naj bi uporabljali pri pogrebnem obredju, posode pa so potem pokojnika pospremile tudi v grobnico oziroma na oni svet. Z opijem so mu morda hoteli pomagati do dviga iz groba ali na srečanje z že preminulimi svojci v naslednjem življenju; po drugih ugibanjih so opij uporabljali le svečeniki, morda pa so si žalujoči z drogo lajšali bolečino.

Verjetno je bil obredna droga.

V Tel Aradu, v 2700 let starem templju na jugovzhodu Izraela, so pred dvema letoma odkrili sledove snovi, ki so jo pozneje prepoznali kot konopljo. Tudi ta je bila najverjetneje del verskih obredov oziroma pogrebov, domnevajo strokovnjaki.