Opice ugrabljajo mladiče druge vrste za zabavo

Opice so nenavadno bistra bitja, ki nas pogosto zabavajo in presenečajo s svojim obnašanjem. Predvsem presenečeni so bili znanstveniki, ki so opazili, da eden od kapucinov na panamskem otoku Jicarón na hrbtu nosi mladiča druge opičje vrste.

»Šokirana sem bila,« se spominja vedenjska ekologinja Zoë Goldsborough, ki je na odkritje naletela med pregledovanjem posnetkov iz kamer na otoku. Ekipa se je poglobila v zadevo in ugotovila, da samčki kapucinov ugrabljajo mladiče vriskačev.

S 15 kamerami, postavljenimi po otoku, je znanstvenikom uspelo ujeti kar 11 ugrabitev, ki so se zgodile med med januarjem 2022 in marcem 2023. Zakaj, ni povsem jasno, saj samčki mladiče sicer nosijo na hrbtu, a jih ne hranijo, zaradi česar mladiči sčasoma poginejo. Nemara se bodo v prihodnje naučili tudi, kako prehraniti mladiče tuje vrste.

Iz enakega razloga naj bi se domislili uporabe kamna kot orodja za razbijanje oreščkov.

Ena od hipotez je, da je ugrabitev mladičev posledica dolgočasja. Ker na otoku Jicarón ni nevarnosti in plenilcev, morda kapucini razvijajo nove oblike vedenja, da bi zapolnili čas. Iz enakega razloga naj bi se domislili uporabe kamna kot orodja za razbijanje oreščkov, kar je še ena oblika inovativnega vedenja, ki je pri teh opicah vidimo le še na enem otoku poleg Jicaróna. Domiselnost pri živalskih skupinah, ki živijo v varnih okoljih, so znanstveniki opazili tudi pri drugih vrstah opic, kot so makaki na japonskem otoku Košima. Tam se je ena od mladih samičk domislila, da bi oprala krompir. Kot pravijo znanstveniki, so prav mladi pogosto pionirji novih vedenjskih vzorcev, še posebno v adolescenci.