Onemeli ste, ko ste videli, kaj je Dušanu zapustila teta

Bralci ste tudi tudi letos na našem portalu lahko pokukali v svet bizarnosti, mistike, nenavadnosti. Najbolj vas je presenetila oporoka Slavke iz Srbije, ki je svojemu nečaku Dušanu zapustila zamrzovalnik in preprogo. Oporoko so prebrali kar na pokopališču, svojci pokojnice pa se kljub žalostnemu dogodku niso uspeli zadržati in so prhnili v smeh.

Skoraj tako kot Dušanova dediščina vas je zanimala tudi napoved slavnega jasnovidca Nostradamusa za 2024. Ta je namreč za prihajajoče leto napovedal pandemijo spanja, ki bo povzročila družbene motnje in koflikte. Svet naj bi po njegovem videnju postal kraljestvo, kjer se sanje mešajo z resničnostjo, ljudje pa komaj ločijo med budnostjo in spanjem. Več njegovih prerokb za 2024 najdete tukaj.

In če smo že ravno pri jasnovidcih – v svet mistike vas je zapeljala tudi ena in edina baba Vanga. V 2023 vas je najbolj zanimalo, kaj skriva napoved, ki naj bi človeštvo tako zelo presenetila. Kaj kmalu ste odkrili, da gre za veliko znanstveno odkritje, natančneje nekaj, kar bi lahko pozdravilo raka in aids.

K branju vas je pritegnil tudi prepir Slovenke in Bosanke na morju. Posnetek njunega verbalnega obračunavanja je postal viralni hit na družbenih omrežjih, kako se je vse skupaj končalo, ni znano.

Presenetila vas je tudi zgodba o Špancu, ki je med obnovo hiše v steni našel zajeten kupček denarja, a ko je z njim odšel na banko, doživel hladni tuš. Banka namreč ni več sprejemala pezet, stare španske denarne enote. A zgodba se tukaj ne konča ...

Če je denar našemu Špancu prinesel srečo, je žensko na letalu spravil v agonijo. Milijonar, ki je sedel zraven nje, ji je namreč v zameno, da sname zaščitno masko, ponudil kar 95.000 evrov. Potnica je zgrožena ponudbo zavrnila in zahtevala, da jo premestijo na drug sedež. Bi ponudbo morda sprejeli vi?

Polne lune, mlaji, šejki, popotniki v času

Da polna luna le ni tako nedolžen pojav, je pokazalo vaše zanimanje za dogajanje ob polni luni 1. avgusta in 5. februarja. Takrat ste iskali odgovore na to, katerim astrološkim znakom bo prinesla največ drame in težav. Zanimalo vas je tudi, kako preživeti mlaj 16. avgusta, ko so se, po mnenju astrologov, postavljali temelji za naslednji šest mesecev.

Med bizarnostmi so vas k branju napeljali tudi šejki, ki so za ženske, ki si jih želijo, pripravljeni plačati res astronomske vsote. Koliko, izveste tukaj.

Viralni so bili tudi popotniki skozi čas, največ pozornosti ste namenili popotniku iz leta 2198, ki je zatrdil, da prihajajo cunamiji in Nezemljani.

Hrvaška prva na seznamu »najneumnejših držav«, Knickers največje avstralsko govedo

Spletna stran Top Tens je v 2023 objavila seznam »najneumnejših držav« na svetu. Kar 18 odstotkov ljudi, ki so se udeležili glasovanja, je izglasovalo, da je naša južna soseda Hrvaška najbolj neumna država na svetu. Kje menite, da je pristala Slovenija?

Navdušil pa vas je tudi bik velikan Knickers, ki v višino meri skoraj dva metra in tehta 1400 kilogramov. Njegova mogočnost ga je med drugim rešila klavnice, saj so se ga mesni predelovalci preprosto prestrašili. Danes se Knickers prosto pase na pašniku in uživa življenje.