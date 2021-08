Ona jih ima 61, on 24: Seks je super, ona ve, kaj dela (VIDEO)

»Seks je super, ona ve, kaj dela«

(24) in 61-letnasta par. 37 let razlike pa ni ovira, da ne bi uživala v ljubezni. Po prvem srečanju 61-letna Cheryl ni bila navdušena nad 24-letnim partnerjem, čeprav je bila kemija med njima očitna. Bala se je obsojanja družbe, a naposled sta se vseeno zbližala in zaljubila.Parčka zlobni komentarji ne motijo in uživata drug z drugim ter se ne obremenjujeta s tem, kaj govorijo ljudje. Vseeno pa ju boli, ker njuni družini ne odobravata njunega odnosa.»Nikoli si nisem mislila, da bova skupaj, a to, kar se nama dogaja, je neverjetno,« je razložila Cheryl in poudarila, da se kljub razliki v letih ne more pritoževati nad kakovostjo seksa. »Ona ve, kaj dela,« pa je k opisu njunega fantastčinega spolnega življenja dodal Quran.{embed_tiktok}