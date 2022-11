Omrežja pregorela zaradi konja v pubu (FOTO)

Vodilna organizacija za pravice živali je kritizirala irskega trenerja dirkalnih konj, ker je v začetku tega tedna pripeljal v pub svojega zmagovalnega konja. V ponedeljek je John Hanlon -Shark na twitterju namreč objavil videoposnetek, na katerem vodi zmagovalca US Grand National Hewicka v pub kot del praznovanja vrnitve domov. Hewick je 15. oktobra v New Jerseyju zmagal na prestižni tekmi z denarnim nagradnim skladom 500.000 dolarjev.

Zmagovalca prestižne dirke so pripeljali v pub. FOTO: John Hanlon Racing/twitter



Videoposnetek prikazuje Hanlona, ​​kako s sedemletnim samcem vstopi v gostilno in seveda pritegne kar veliko pozornosti. A so se ob tem oglasili v organizaciji za pravice živali Peta in za CNN protestirali proti tej potezi. »Konji niso igrače. So občutljive živali, ki jih je zlahka mogoče prestrašiti,« je dejala Elisa Allen, podpredsednica Pete.

»Vsakdo, ki ima kanček spoštovanja do konjev, ve, da je natrpan, utesnjen lokal brez očitnega izhoda zanj stresno in nevarno okolje,« je dodala. In še, da gre za poceni trik, morda zato, da bi ljudi odvrnili od dejstva, da trenerji še vedno bičajo te živali, s čimer tvegajo katastrofalne poškodbe in jih poženejo do smrti samo za priložnost za denarno nagrado.

Guinness za konja

Lastnik je v izjavi za CNN odgovoril na kritike, da bi njegovemu varovancu, ki živi zelo varno življenje, skoraj lahko rekli hišni ljubljenček. »Ko smo ga pripeljali v pub, smo dvakrat preverili, ali je vse varno. Pripeljali smo ga, ga obrnili in odšli z njim.«

Hanlon, ki je v videu poskušal ohraniti žival pri miru, je prosil tudi za pol litra guinnessa. Drugi videoposnetek prikazuje, kako pijačo prinesejo konju. A tudi glede tega je Hanlon dejal, da »ni bil zelo pijan, saj je šlo le za peno in da je imel konj zaprt gobec«.

Viralni videoposnetek je pritegnil več kot 500.000 ogledov na twitterju in pritegnil tako kritike kot podporo. »Videti je prestrašen,« je tako zapisal eden od uporabnikov družabnih medijev, medtem ko je drugi tvitnil: »Zakaj bi bil prestrašen, navajen je biti okoli velikih množic, ki navijajo.«