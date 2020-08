Okužena ni mogla počakati na nohte, zato je načrtno ogrožala kozmetičarko (FOTO)

Na spletnih omrežjih se je pojavil zaslonski posnetek pogovora iz ZDA, ki je razburil mnoge. Iz korespondence je razvidno, da je neka ženska kozmetičarki zamolčala, da je okužena z novim koronavirusom in je kršila odločbo karantene. Razlog? Na vsak način je želela priti do obnovljenih nohtov, saj da so bili že res grozni. Šele ko je kozmetičarka opravila svoje delo, ji je povedala, da ima koronavirus, in ji svetovala, naj se samoizolira.A to še ni najhujše. Kot je razvidno iz odgovora kozmetičarke, je sama v ogroženi skupini, s čimer je bila gostja že pred prihodom seznanjena in opozorjena, naj ne vstopa, če je okužena. Če je pogovor avtentičen, lahko le upamo, da bodo pristojni ustrezno ukrepali.