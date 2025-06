Okoli 20 milijard evrov bo zapustil svojim 106 otrokom

Ustanovitelj priljubljene aplikacije za sporočanje Telegram Pavel Durov je v intervjuju za francosko revijo Le Point razkril, da bo vse svoje premoženje, to je okoli 20 milijard evrov, po smrti razdelil med svojih 106 otrok. Durov ima sicer šest otrok s tremi različnimi partnericami, vendar je oče še približno 100 otrok, saj je klinikam za umetno oploditev daroval svojo spermo.

Njegovi potomci so razsejani po 12 različnih državah. Durov poudarja, da med otroki, spočetimi naravno, in tistimi z darovano spermo, ne dela razlik.

Z Irino Bolgar, ki trdi, da je Durov oče njenih treh otrok. FOTO: East2west News/profimedia

»Vsi so moji otroci in bodo imeli enake pravice,« je še dejal. Milijarder se zaveda, da bi lahko njegovo ogromno premoženje povzročilo težave med njegovimi potomci, zato je sprejel odločitev, da bo premoženje dostopno šele čez 30 let. S tem želi zagotoviti, da bodo otroci živeli normalno življenje in se naučili zanašati nase. »Želim, da živijo kot običajni ljudje, da si sami zgradijo življenje, da se naučijo zaupati vase, da bodo sposobni ustvarjati – ne da bi bili odvisni od bančnega računa,« je pojasnil.

Durov je prvič razkril, da je oče več otrok, spočetih z darovanjem sperme, lani, ko je ruska ženska, ki živi v Švici, trdila, da je prav on oče njenih treh otrok. Irina Bolgar je v ruskem Forbesu trdila, da je Durov oče njene hčerke in dveh sinov, rojenih v Sankt Peterburgu v letih 2013, 2016 in 2017, in da nosijo njegovo ime.

Pavel Durov se je rodil v Rusiji, vendar je večino svojega otroštva preživel v Italiji. Njegova družina se je preselila tja, saj je bil njegov oče, strokovnjak za starorimsko literaturo, zaposlen v Torinu. Durov se je že v mladih letih izkazal kot nadarjen in ambiciozen posameznik. Pri komaj 21 letih je ustanovil platformo VK, ki je kmalu postala znana kot ruski Facebook. VK je hitro pridobila priljubljenost in postala glavna platforma za družbena omrežja v Rusiji.