Ojoj, kaj se je znašlo na trgovskih policah pri nas: mačke z govedino (FOTO)

Ne rečemo zastonj, da je treba dvakrat prebrati droben tisk. Tudi v primeru, ki ga bomo opisali, se je to izkazalo kot zelo dober nasvet. V eni izmed trgovin so kupci namreč opazili velik lapsus v opisu izdelka, ki so ga imeli ponujenega na svojih policah. V opis mačje hrane se je prikradel tiskarski škrat, ki je besedo, ki bi morala stati v zgornji vrstiti, premaknil v spodnjo. Zaradi tega je zapis dobil popolnoma drugačen pomen, kot je bilo mišljeno. Namesto mačje hrane so prodajali Popolno hrano za odrasle. Namesto govedine in perutnine za mačke, pa mačke z govedino in perutnino.

Napis nas je nasmejal, zato ga delimo tudi z vami. Oglejte si ga v spodnji fotografiji.

To je fotorafija opisa izdelka. FOTO: S. N.

Če imate tudi vi za nas kakšen podoben pripetljaj, izpolnite spodnji obrazec in ga delite z nami.