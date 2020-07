Oglasil se je moški, ki je na plaži z lopato preganjal turiste

Te dni po spletu kroži posnetek moškega, ki je na Rabu z lopato zamahnil proti plavalcu v morju . Novinar 24sata je obiskal tega moškega, saj naj bi želel slišati še njegovo plat zgodbe. Gre za, ki živi v neposredni bližini plaže, kjer se je zgodil incident.Domačin trdi, da je tamkajšnja zemlja njegova, del plaže sta z ženo ogradila z bojami. Turist, ki naj bi ga napadel z lopato, naj bi ju provociral. Nenad sicer trdi, da ga ni želel udariti, temveč da ga je samo poškropil. Zanikal je tudi, da mu je kazal spolni organ, kot so mu očitali.Ženaje novinarju povedala, da so ju po incidentu obiskali policisti ter preiskali hišo. »Puške so iskali! Od kod nama puške?« se je jezila vidno razburjena domačinka. Potarnala sta tudi, da vso noč nista zatisnila očesa. »Že leta me maltretirajo in provocirajo. To lahko trpiš dneve, ne pa leta,« je še dejal Nenad.Obiskovalci plaže pa so po drugi strani prepričani, da si je plažo kar prisvojil, z nje pa naj bi podil vsakega, ki se ji približa. »Letos si je nabavil megafon in vsakič, ko se kdo približa, četudi le z barko, 'njegovi plaži', se začne dreti, preklinjati in ljudi nadlegovati, naj se umaknejo. Danes je vzel lopato in z njo napadel turista. Zraven ga je še žalil in se pri tem držal za spolni organ,« je povedala bralka, ki je 24sata poslala video podivjanega lastnika apartmaja na plaži Pudarica na Rabu.