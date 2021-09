Oglas za avto navdušil Slovenijo

Po spletu se prodaja marsikaj, zato moramo svoj oglas narediti opazen, da izstopa med množico drugih. Včasih to naredimo s posebnimi fotografijami, včasih z izvirnim tekstom.



Bralci ste nas opozorili na oglas na nekem spletnem portalu, kjer lastniki prodajajo vozila. Gre za prodajo starejšega fiata, ki ga je lastnik kupil, saj je želel, kakor piše, seksati v majhnem avtu: »Hotel sem dokazat, da lahko tud js. Do zdaj mi ni uspelo, imam namreč ženo, ki je ne spravim not na vse štiri. Preprosto ni več za take štose. Odkar imava 2 otroka je dejanje postalo teorija. Nekak ji tale avto ne sede (nelektorirano).« Zdaj imajo enoprostorec, pa je žena zadovoljna. Lastnik poudarja, da gre za poseben avto, zato tudi cena 1900 evrov za avtomobil iz leta 2001: »Odprta streha je rajcanje na cesti: kadar sonček posije ali zvečer ob zvezdnati noči uuh in aaah. Pa še vsak dan se vozim ob Dravi, kdo ve kdaj bom smuknil v reko, takrat bom rabil odprto streho, da se rešim. Glede na to koliko sem v avto vložil, ga prodajam pod ceno in vem da kupcu delam uslugo. Avto sem imel za dušo in zdaj je duša potešena (nelektorirano).«



Avto se ceste drži kot 'cek' (klòp, za tiste, ki ne poznate izraza), pravi, pri vožnji 120 na uro pa se zdi, kot da bi se vozili 200. Poraba? Od 6 do 7 litrov, trdi prodajalec, ki je vedno točil 100-oktanski bencin. Pri ceni pa popuščanja ne bo ...

