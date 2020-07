Odslovil stranko brez maske in zato dobil vrtoglavo napitnino

V ameriških medijih odmeva zgodba natakarjaiz San Diega. V kavarni Starbucks ni želel postreči gostje, saj ta ni nosila zaščitne maske.Čeprav jo je vljudno vprašal, ali ima pri sebi masko in jo spomnil na trenutna pravila, ga jenesramno zavrnila. Ker je ni želel postreči, ga je začela verbalno napadati, posnela je celo njegovo fotografijo in jo obesila na facebook.A ni pričakovala, da se bo zgodba nadalje tako odvijala. Pod fotografijo se je vsul plaz kritik na njen račun, številni so jo obsodili, ker ni spoštovala pravil, ogrožala tudi druge goste, natakarju pa stopili v bran. Še več: nekdo je celo začel kampanjo množičnega zbiranja sredstev za Leninovo napitnino na spletni strani GoFundMe.Ne boste verjeli, nabralo se je že več kot 100.000 dolarjev. Gutierrez, čigar zgodbo je naposled predstavila tudi televizijska mreža NBC, pa bo zdaj lahko opustil službo natakarja in sledil sanjam o plesni karieri. Novinarji so za komentar prosili tudi nesramno stranko, ki se je izgovarjala, da ima dokazilo o zdravniški izjemi. Povedala je še, da je med komentarji na facebooku dobivala celo smrtne grožnje, sicer pa izrazila dvom, da so maske sploh učinkovite v boju z virusom ter »bedne, tako kot ljudje, ki jih nosijo«.