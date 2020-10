Odšel je v zapuščeno mrtvašnico, njegovo odkritje je bilo šokantno (VIDEO)

Ameriški bloger in fotografse je podal raziskovat zapuščeno mrtvašnico v Bessemerju v zvezni državi Alabama. Kot je dejal, so ga odkritja šokirala.Gre za pogrebni dom z mrtvašnico, ki jo je leta 1992 zgradil. Zasnovana je po zgledu katakomb, podzemnih pokopališč in grobnic, povezanih s hodniki. Lastnik je ponujal različne, netradicionalne metode pogreba, denimo tudi shranjevanje trupel v veliki komori, kjer je bilo prostora za osem krst. Svojci pokojnikov sicer do komore niso mogli, temveč so sveče in cvetje puščali zunaj. Booth je ta pogrebni zavod zaprl leta 2003, šest let pozneje pa je umrl. Odtlej objekt sameva, pred leti ga je obiskal EvansEvans se je skupaj s prijateljem podal v notranjost in odkril, da so tam še vedno zapuščena trupla. Ena od krst je bila celo odprta, Evans pa je zagledal le kosti brez lobanje. »Prava grozljivka. Počasi sva hodila in oprezala izza vogalov. Ko sem pogledal v strop, sem videl, da krste gnijejo. Nekaj je treba narediti.« Pozval je oblasti, da nekaj ukrenejo v zvezi z zapuščeno mrtvašnico. »Vse skupaj je šokantno. Že sam koncept, izvedba in zdaj to propadanje. Vse skupaj pa samo 15 metrov od glavne ceste.«