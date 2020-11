Odpustili novinarja, ki se je samozadovoljeval med sestankom na Zoomu

Ameriška revija New Yorker je odpustila zvezdniškega novinarja, ker se je samozadovoljeval med sestankom prek videokonference. 60-letni Jeffrey Toobin, ki je tudi analitik za ameriško televizijsko mrežo CNN, je v tvitu potrdil, da je bil odpuščen, poročajo tuje tiskovne agencije.



Novinarja so pri samozadovoljevanju zasačili oktobra med sestankom s kolegi, ki je potekal preko Zooma. Po sestanku so ga sprva suspendirali. Toobin je v odzivu dejal, da je mislil, da ima med sestankom izklopljeno kamero.



O novinarjevem spodrsljaju je poročal spletni portal Vice News, ki se je skliceval na neimenovana udeleženca sestanka preko Zooma. Toobin je za portal dejal, da je naredil »sramotno neumno napako« ter se opravičil svoji družini, prijateljem in kolegom.

Podjetje Conde Nast, ki ima v lasti revijo, je kasneje obvestilo zaposlene, da so Toobina odpustili. »Vsem zagotavljamo, da zadeve, povezane z delom, jemljemo resno,« so zapisali.



Novinar, ki je za New Yorker delal od leta 1983, je na družbenem omrežju Twitter potrdil, da je bil odpuščen. »Vedno bom imel rad New Yorker, pogrešal bom kolege, bral vas bom,« je še zapisal.