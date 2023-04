Oddajate prek Airbnb? Pazljivo, lahko se vam zgodi to

Lastnik nepremičnine, ki jo je oddajal prek storitve Airbnb, je šokiran ugotovil, kako nesramni so lahko turisti. Prihajati so namreč začeli računi za stroške, ki so presegli 1500 evrov za 25 dni.

Naj opišemo neprijetno izkušnjo, ki jo je doživel gospod Lee iz Seula v Južni Koreji. Par je pri njem rezerviral vilo za 25-dnevne počitnice, ko pa sta ugotovila, da vila ne leži v centru mesta, sta želela že plačano rezervacijo odpovedati. Lastnik jima tega ni omogočil, svojo jezo pa sta potešila z namernim povzročanjem visokih stroškov obratovanja.

Par v vili ni živel, v njej se je le petkrat ustavil za krajši čas. Kot se je izkazalo, le za toliko, da sta odprla pipe, plinske grelce in odprla okna. Namesto da bi se obrnila na Airbnb po pomoč, sta stvari vzela v svoje roke.

Preden sta začela s svojimi maščevalnimi metodami, sta pri lastniku preverila, ali ima nadzorne kamere. Ko jima je zagotovil, da jih nima, sta prižgala vse luči in električne naprave ter vse druge tehnikalije, ki porabljajo takšno ali drugačno energijo. Vse z namenom, da lastniku povzročita čim višje stroške.

Da se dogajajo čudne stvari, je lastnik izvedel šele po odhodu jeznih kitajskih turistov, ko so ga poklicali iz energetska podjetja, da preverijo, ali mu morebiti ne uhaja plin, saj se je poraba zelo povečala. Ko je odšel v svojo hišo, jo je našel z odprtimi okni, prižganimi lučmi in vključenim ogrevanjem. V dobrih treh tednih je bilo neizkoriščeno porabljenih 120 tisoč litrov vode, za 700 evrov plina, vseh stroškov je bilo okoli 1500 evrov.

Airbnb lastniku ni priskočil na pomoč pri pokritju računov. Če tudi vi oddajate preko te aplikacije, vam svetujemo, da ste pazljivi.