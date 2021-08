Oddaja garsonjero v prestolnici. Njen oglas je šokiral javnost

Cene nepremičnin letijo v nebo, zato si mnogi ne morejo privoščiti svoje. Preostane jim najem. A tudi tukaj se lahko zatakne, kot bomo videli iz primera oglasa za oddajo stanovanja.



Zgodilo se je na Hrvaškem, konkretno gre za oddajanje stanovanja v Zagrebu. Oglas lastnica začne takole: »Oddam garsonjero v Zagrebu, četrt Dubrava. Gretje je na plin, vgrajen je tudi ventilator. Stanovanje je v četrtem nadstropju, zgradba ima dvigalo in se nahaja v bližini avtobusnega postajališča. Četrt je relativno mirna. Cena najema znaša 350 evrov plus režijski stroški.« Do tukaj ni bilo zaslediti še nič nenavadnega, potem pa so bralci naleteli na naslednje zahteve, ki jih je postavila lastnica:



»Prosim, da se javljajo samo osebe, ki so rimokatoliki. Gre za moja prepričanja. Prosim, da vnaprej pripravite potrdilo, da imate opravljene zakramente. Dokument lahko dobite v vaši matični cerkvi. Brez tega mojega stanovanja ne boste mogli najeti. Ne želim se dotikati vaše intime, vendar imajo prednost poročeni ljudje. Lahko tudi mlajši par, vendar naj se držijo tistega, da ni spolnih odnosov do poroke. Vnaprej se veselim novega najemnika in uspešnemu sodelovanju. Prosim, brez odvečnih komentarjev.«



Slobodna Dalmacija je članek pospremila z naslovom Sramoten oglas Splitčanke, mnenja komentatorjev pa niso tako enotna. Nekateri pravijo, da gre za njeno last, zato lahko z njo dela, kar želi. Drugi pa so zgroženi nad, kot pravijo, očitno diskriminacijo.



Kaj mislite vi? Komentirajte spodaj.

Naročite se na e-novice: E-poštni naslov Pošlji

Komentarji: