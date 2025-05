Od gandže zadeto celo mesto, policija sežgala 20 ton

Prebivalci mesta na jugovzhodu Turčije so se nehote zadeli, potem ko je policija v središču mesta s 25.000 dušami sežgala več kot 20 ton zasežene indijske konoplje. Oblasti v Licu v provinci Diyarbakir so 18. aprila izvedle posebno operacijo, zaradi katere je bilo mesto dobesedno ovito v dim marihuane. Prebivalci najmanj pet dni niso mogli pustiti odprtih oken in so raje ostajali doma, saj so se bali, da bi se omamili in doživljali omotico, slabost in halucinacije. »Vonj po drogi že več dni obdaja okrožje,« se je tedaj pritožil eden od domačinov. »Ne moremo odpreti oken. Naši otroci so bolni, nenehno hodimo v bolnišnico.«

Predsednik nevladne organizacije za boj proti odvisnosti Yeşil Yildiz (Zelena zvezda) Yahya Öger je izjavil, da je imel način, na katerega so policisti uničili konopljo, sicer simbolični pomen, vendar je bil popolnoma neprimeren. Razporeditev žakljev z marihuano v ime mesta, LICE, pa da je le še povečala škodo.

229 milijonov evrov bi bila vredna na črnem trgu.

»Sežig je bil mišljen kot preventivni ukrep za odvračanje od mamil, vendar je dejstvo, da je potekal sredi mesta, ljudem povzročilo resno nelagodje zaradi dima,« je Öğer povedal novinarjem in dodal, da njegovo združenje priporoča, da se zasežena konoplja uničuje v sežigalnicah, ki imajo ustrezne filtracijske sisteme, da se prepreči vpliv dima na lokalno prebivalstvo. »Kot veste, lahko sežiganje takšnih zelišč povzroči resno zastrupitev,« je poudaril Öğer.

»Tako kot tobak škoduje pasivnim kadilcem, ko se uporablja v zaprtem prostoru, lahko dim, ki ga sproščajo narkotične snovi, povzroči resno nelagodje. Ljudje so lahko nehote zadeti, postanejo omotični, postane jim slabo in celo halucinirajo.«

Po marihuani je smrdelo celo mesto. FOTOGRAFIJI: turška policija

Zasežena konoplja, vredna 10 milijard turških lir (229 milijonov evrov), je tehtala 20 ton, 766 kilogramov in 679 gramov; policisti so jo zaplenili med racijami po provinci v letih 2023 in 2024. Pokrajine Diyarbakir se drži slab sloves zaradi pridelave in trgovine z mamili, v kateri sodelujejo tudi oboroženi uporniki prepovedane Kurdske delavske stranke (PKK). Leta 2020 so varnostne sile v Licu zasegle 1,1 milijona rastlin konoplje in 756 kilogramov heroina, kar velja za enega največjih zasegov v pokrajini.