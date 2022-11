Oče na tetoviranje odpeljal šestmesečnega dojenčka, ljudje so pobesneli: »Kaj je narobe s tabo?!« (FOTO in VIDEO)

Neki očka, očitni ljubitelj tetovaž, je med sprehodom s svojim šestmesečnim sinčkom zagledal tetoverski studio, vstopil vanj ter prosil tetovatorje, naj njegovemu otroku na nogico narišejo rdeče srce z napisom 'mama'. Vse skupaj je posnela njegova žena in dečkova mama Jayda Harris, ki je posnetek ponosno pokazala na tiktoku.

V zelo kratkem času si je video ogledalo 14 milijonov ljudi, komentarji pa so bili večinoma negativni. »Strašljivo«, »Kaj je narobe s tabo«, »Upam, da je to začasno«, »Kaj če mu ne bo všeč, ko odraste«, »Ali ni to zloraba otrok?«, je le nekaj izmed komentarjev, ki so jih pod posnetkom pustili sledilci.

Pod velikim pritiskom javnosti je par kasneje priznal, da gre za začasno tetovažo, ki naj bi odstopila še isto noč, takoj, ko je bil otrok okopan. Video si lahko ogledate tukaj.