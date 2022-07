Deklica obtičala v igralnem avtomatu, rešiti so jo morali gasilci

Poletno vročino je z družino preživljala v nakupovalnem središču, ki so ga prijetno hladile klimatske naprave, ogled filma pa v zabavnem popoldnevu ni zadostoval: deklica si je zaželela še plišaste igrače iz priljubljenega avtomata, ki mu lahko v zameno za kovanec upravljamo velikansko roko in z njo sežemo po želeno nagrado, a malčica se je zadeve lotila po svoje.

Stvari vzela v svoje roke

Potem ko ji je plišasti junak spolzel iz kovinske roke, se seveda ni bila pripravljena sprijazniti s porazom, zato je preprosto splezala v odprtino in se namenila po igračo. Če ta ne bo prišla k njej, se bo pa ona splazila ponjo, je očitno sklenila, z drobnim telescem pa se je nato znašla v prostorčku, v katerem se preprosto ni mogla več premakniti.

Deklica ni mogla ne nazaj ne naprej, pomagati ji niso mogli niti starši in zaposleni v bližini. Nazadnje so poklicali gasilce. Ti so igralni avtomat odprli s posebno lomilko in odstranili vratca, da je ujeta malčica končno lahko skočila v objem zaskrbljenih spremljevalcev.

Brez igrače, kakopak, čeprav so jo pošteno zasrbeli prsti, ko se je znašla tako blizu Spužija Kvadratnika in Minionov, je priznala ... Ob vrnitvi na prostost so jo pregledali še reševalci ter potrdili, da je deklica nepoškodovana, avanturo pa je preživela presenetljivo mirno.