Obsojena, ker sta sinu vzela porniče

Želela sta si le, da bi sina naučila spodobnosti, a sta pozabila, da je njun otrok že odrasel in da ima pravico do lastne izbire in okusa. Ker sta si dovolila preveč, bosta sinu morala plačati odškodnino, je odločilo sodišče v ameriški zvezni državi Michigan, in sicer okoli 20.000 evrov, kolikor naj bi bili vredni odtujeno pornografsko gradivo in seksualni pripomočki.se je pred štirimi leti preselil nazaj k staršem, da bi lažje prebrodil ločitev, med njegovo prtljago pa je bilo, kot se je izkazalo, leglo nespodobnosti in razvrata, kot stainopisala kopico revij, devedejev s pornografskimi filmi, spolnih igračk in fotografij. Dolgo se nista menila za sinovo početje za vrati njegove sobe, ko pa sta nekega večera zaslišala zvoke samozadovoljevanja, v ozadju pa razvratne vsebine, ki so odzvanjale iz njegovega računalnika, sta se zgrozila in sklenila, da mu bosta zaupala svoje nelagodje. Dolgo sta ga prepričevala, naj le ubere druga pota in se po ločitvi tolaži drugače, a je bil David neomajen in vztrajal, da je odrasel in da je njegova osebna izbira, kaj bo počel v prostem času in v zasebnosti. A ne v najinem domu, sta si rekla Werkingova, ki sta nekega dne sina preprosto postavila na cesto, pri tem pa sta mu zagotovila, da mu bosta vso prtljago in lastnino poslala po pošti. Obljubo sta delno držala, saj sta vse, kar se jima je zdelo nespodobno, vrgla v smeti; no, nekaj fotografij in filmov je bilo po njunih besedah tako nagnusnih, da sta jih raje spravila v škatlo in skrila, saj sta se zbala, da bi vsebino utegnil v zabojnikih za odpadke opaziti kateri od sosedov ali pa bi komunalni delavci lahko pomislili, da je njuna.David njune poteze nikakor ni sprejel kot dobronamerne: pobesnel je in starše spravil na sodišče! In uspešno izterjal odškodnino za uničeno lastnino. Med ukradenimi predmeti so bili nekateri neprecenljive vrednosti in redki zbirateljski primerki, je uspešno prepričal David, ki je privolil, da mu starši škodo poplačajo v letu dni.