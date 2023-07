Obsojen, ker je seksal z napačno žensko

Triintridesetletni Nemec si bo za vedno zapomnil noč, ko je po nesreči vstopil v napačno hišo, in končal na sodišču, čeprav ni imel namena nikogar okrasti, oropati ali mu na kakršen koli način škodovati. Neimenovani moški se je v Würzburgu zabaval s skupino prijateljev in v enem od nočnih lokalov spoznal žensko, z njo poklepetal in kmalu sta ugotovila, da sta si všeč. Izmenjala sta si telefonski številki in ženska je odšla domov, še prej pa je 33-letnika povabila, da se ji, ko bo zabave konec, pridruži.

Ko je prispela domov, mu je poslala še SMS-sporočilo, da je ključ od stanovanja pustila v poštnem nabiralniku ob vhodnih vratih in naj jih, ko bo prišel, vzame ter vstopi, da ne bo sredi noči koga motil z zvonjenjem. Ko se je Nemec naveličal popivanja, se je res odpravil k svoji novi prijateljici, vzel je ključ, a se je izkazalo, da ta ne odklepa le njenih vrat. Ker je bil moški močno okajen, pozneje se je izkazalo, da je imel v organizmu 1,8 promila alkohola, je zgrešil vrata in vstopil v napačno stanovanje. Tam se je mirno prehodil do spalnice in legel v posteljo k ženski, ki je tam spala. On je mislil, da je ob njem dekle iz lokala, ona, da je v posteljo prišel njen mož.

2400 evrov globe je moral plačati.

V postelji je postalo vroče, da nekaj ni, kot bi moralo biti, pa je ženska ugotovila šele, ko jo je »mož« poklical z imenom Sandra. »Nemudoma sem ga odrinila in prižgala luč. Pred mano je gol stal moški, ki ga nisem videla še nikoli v življenju, zame je bila to prava nočna mora,« je na sodišču povedala ženska in dodala, da je nato začela vpiti in v spalnico je pritekel njen mož ter vsiljivca pretepel. Moški je bil obsojen na plačilo 2400 evrov globe, še vedno pa ni znano, kako je mogoče, da je nesrečni ključ, zaradi katerega se je incident sploh zgodil, odklenil dve različni stanovanji.