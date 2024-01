Bizaren trend: psu ali mački odrežejo del ušesa

Psička Goma iz Japonske je že pred leti postala prava spletna senzacija s svojimi Mikiju Miški podobnimi ušesi, ki so jo naredila še bolj ljubko. A če je mešanka med maltežanom in pritlikavim španjelom značilno obliko slušnega organa pridobila na naraven način, so ljubljenčki kitajskih skrbnikov, obsedenih z Mikijevimi ušesi, postali žrtve pasjih lepotnih operacij, in to samo zato, da bi bili v očeh svojega skrbnika bolj podobni junaku iz risank. Modi ne uidejo ne psi ne mačke, razširjena pa je tako zelo, da nekatere klinike za živali ponujajo posebne popuste. Tako je oglas klinike za hišne ljubljenčke v Chongqingu pred kratkim na spletu strankam obljubljala popust na poseg, če ga rezervirajo do kitajskega pomladnega festivala. Prav ta oglas je bil kaplja čez rob in je sprožil polemike v medijih.

Redko se izvaja na klinikah za hišne ljubljenčke

Postopek je na Kitajskem zakonit, čeprav ga ugledni veterinarji zaradi neetičnosti nočejo opravljati. »Redko se izvaja na klinikah za hišne ljubljenčke, pogosteje ga opravljajo v pesjakih in obratih za vzrejo psov,« razlaga Liu Yundong, vodja veterinarskega središča v Pekingu. Sporni poseg poteka v dveh fazah. Prva faza vključuje rezanje in oblikovanje ušes in traja približno pol ure, druga faza pa traja od 20 do 60 dni in poskrbi, da ušesa ostanejo pokonci. Celotna izkušnja je za živali izjemno travmatična in ima lahko fizične in psihične posledice.