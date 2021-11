Neverjetno, koliko spominkov Harryja Potterja ima

Harry Potter podira rekorde vseh vrst, franšiza pa ne postavlja novih mejnikov zgolj v svetu književnosti in kinematografije, ampak tudi v množični proizvodnji spominkov iz sveta čarodejev vseh vrst.

Zbirka zapolnjuje tri prostore.

Daleč največ jih ima nedvomno Tracey Nicol-Lewis: Britanka se je zapisala v Guinnessovo knjigo rekordov s skupno 5284 predmeti, povezanimi s knjižno in filmsko uspešnico, njena zbirka pa je nastajala 18 let.

Najljubše so ji torbe

Valižanka se je v Harryja Potterja in njegovo druščino z Bradavičarke zaljubila leta 2002; takrat je prvič postala mamica, fantastična zgodba pa jo je tako vsrkala, da je postala del njenega vsakdanjika. Točneje, del njene družine, saj so se morali vsi sprijazniti z njeno očaranostjo, in doma, saj je v vsakem kotičku mogoče opaziti slovite logotipe, barve, podobe in obraze, po zaslugi katerih je J. K. Rowling ena najbogatejših na Otoku.

Knjige, devedeji, plakati, plišaste igrače, obeski, fotografije, figurice, ilustracije, sestavljanke, blazine, pregrinjala, oblačila, okrasje, pripomočki za čaranje, posebne serije legokock ter preštevilne torbe, ki jih ima Tracey najraje od vseh spominkov, pove navdušena zbirateljica. Da je zares strastna oboževalka franšize, nedvomno potrjuje dejstvo, da si je za veliki dan omislila ohcet v slogu Harryja Potterja, sodelovali pa so seveda vsi svati.

18 let že zbira dragocenosti.

V prostorni hiši so franšizi namenjeni kar trije prostori, polni dragocenih spominkov, ki jih kupuje v domačem kraju in tudi na tujem, njihovo število pa se še kar povečuje.