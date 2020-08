Oblečeni v zebre nadomeščajo mamo (FOTO)

Dario je skoraj doletela enaka usoda kot njegovo mamo, a se mu je uspelo pred krvoločnimi napadalci skriti v bližnjo skupino koz.

Daria se je zelo navezal na skrbnike. FOTO: Facebook

Neverjetno jih ima rad, takoj za mlekom, s katerim ga hranijo.

Komaj je dobro pokukal na svet, že je zebra Daria ostal brez mame. Napadel ju je namreč trop levov in ni manjkalo veliko, da bi ga doletela enaka usoda kot mamo, a se mu je uspelo pred krvoločnimi napadalci skriti v bližnjo skupino koz. Osirotelega mladiča so varuhi živali iz nacionalnega parka Tsavo v Keniji prenesli v drug park, kjer zanj lepo skrbijo in vsi zaposleni se po najboljših močeh trudijo, da bi mladiček odrasel v zdravo in močno žival, da bi ga nekega dne lahko izpustili v divjino.Njegovi skrbniki so šli celo tako daleč, da z Dario preživljajo 24 ur na dan, in sicer oblečeni v posebne uniforme, potiskane z zebrastim vzorcem. V divjini se mlade zebre namreč zelo navežejo na mame, ki za naraščaj skrbijo same in jih prvih nekaj mesecev ne izpustijo izpred oči. Za nekaj časa se z mladiči celo povsem umaknejo od skupine, dokler se ti ne naučijo mame prepoznati po le zanjo značilnem vzorcu na koži, po glasu ter tudi po vonju.»Zebre živijo v zelo povezanih skupinah in vezi, ki jih stkejo z mladiči, so neverjetno močne. Ker je naš revež Daria že zgodaj v življenju tako veliko prestal, se naši zaposleni trudijo, da bi mu ponudili boljšo prihodnost. To počno z velikim veseljem in prav nič jim ni odveč igrati njegovo mamo, četudi to pomeni, da morajo biti z njim od zore do mraka,« je dejal, direktor parka, kjer skrbijo za siroto. In seveda jim ta ljubezen tudi vrača. »Neverjetno jih ima rad, takoj za mlekom, s katerim ga hranijo, in lepo je gledati, kako se stiska k njim, ko ga krtačijo,« je še dodal Brandford, ki je seveda ponosen na predanost svojih zaposlenih.